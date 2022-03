Ludwigsfelde

Es ist das derzeit größte Projekt in Ludwigsfelde: In den kommenden Jahren werden gleich drei neue Grundschulen in der Stadt gebaut. Bis zum Schuljahr 2024/2025 sollen die ersten beiden Gebäude fertig sein.

Bei ihrer Sitzung am Dienstagabend haben die Ludwigsfelder Stadtverordneten nun eine weitere Weiche für das Großprojekt gestellt. Mit keiner Gegenstimme und einer Enthaltung sprachen sie sich einstimmig für den Bau einer 3-Feld-Sporthalle an einem der neuen Schulstandorte aus. Dabei handelt es sich um die geplante Schule in der Ahrensdorfer Heide, die ein Jahr nach den beiden anderen Schulen fertig sein soll – also zum Schuljahr 2025/2026.

Drei neue Grundschulen für Ludwigsfelde

Nach den bisherigen Plänen war für die Grundschule eigentlich eine 2-Feld-Sporthalle vorgesehen. Wie aus dem nun in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Antrag hervorgeht, gab es jedoch „mehrere Bedenken, ob eine 2-Feld-Sporthalle tatsächlich angebracht und zukunftsgewandt erscheint“.

Die mit dem Bau der drei neuen Grundschule beauftragten Ingenieure und Architekten vom Potsdamer Planungsbüro S&P Sahlmann hatten die Lage vorab bewertet. Schon für den Schulsport sei eine 2-Feld-Sporthalle „zu knapp bemessen“, so die Planer. Rechne man die Anzahl der Sportstunden und die Menge der Klassen (21 am Schulstandort Ahrensdorfer Heide) zusammen, ergäbe das bei einer 2-Feld-Sporthalle bereits jetzt bei drei Unterrichtsstunden eine Doppelbelegung.

Gleiche Sporthalle in Ludwigsfelder Albert-Schweitzer-Straße

Zudem bestünden dadurch keine Reserven, falls die Klassenzahl doch noch erhöht werde – oder beispielsweise der Lehrplan einmal mehr Sportstunden vorgeben solle.

Ein weiterer Vorteil, den die Planer sehen: Da bereits am Standort in der Albert-Schweitzer-Straße eine solche 3-Feld-Sporthalle vorgesehen ist, könnte baugleich gearbeitet werden – was wiederum Zeit einsparen könnte. Allerdings rechnet S&P Sahlmann auch mit rund 1,3 Millionen Euro Mehrkosten. Zudem müsste eine größere Fläche als eingeplant versiegelt werden.

Märkische Heimat baut die Schulen

Wie bereits berichtet, war die Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat mit dem Großprojekt beauftragt worden. Insgesamt 85 Millionen Euro will die Stadt dafür in die Hand nehmen.

Beispielentwurf für die Grundschule an der Karl-Liebknecht-Straße: So könnte die Schule aussehen - Änderungen sind jedoch noch möglich. Quelle: S&P Sahlmann

Im Dezember wurde bekannt gegeben, dass S&P Sahlmann den Zuschlag für die Planung bekommen hatte. An allen drei künftigen Schulorten (Ahrensdorfer Heide, Albert-Schweitzer-Straße und Karl-Liebknecht-Straße) sollen jeweils Sportstätten entstehen. Geschäftsführer Timo Jacob hatte im Dezember der MAZ erklärt, man habe bei dem Bau im Blick, dass viele Ludwigsfelder in einem Sportverein seien. Die neuen Sporthallen sollen später dann auch von den örtlichen Vereinen genutzt werden, so die Idee.

Sportstätte für Ludwigsfelder Vereine

Neu ist nun, dass alle drei Sportstätten drei Felder bekommen sollen. Die Stadtverordneten sprachen sich bei der Abstimmung deutlich dafür aus. In dem entsprechenden Beschlusstext wird zudem argumentiert, dass eine solche Sporthalle schon allein wegen des zu erwartenden Bevölkerungswachstums „wesentlich sinnvoller“ sei. Außerdem könnten dort mehrere Vereine trainieren – und ein Standort für Wettkampf- und Turnierbetrieb entstehen.

Auch die Stadtverwaltung selbst hatte die größere Sportstätte empfohlen, da sie mit dem Bau „zukunftsfeste Strukturen errichten“ wolle – und weiterhin viele Menschen und Familien nach Ludwigsfelde ziehen.

Mit dem Beschluss in der Tasche wird Bürgermeister Andreas Igel (SPD) nun ermächtigt, die für den Bau notwendigen vertraglichen Vereinbarungen mit der Märkischen Heimat zu treffen.

Von Johanna Apel