Ludwigsfelde

Zwei Männer steckten laut Zeugen am Montagnachmittag in der Norma-Filiale in der Rathausstraße Hackfleischpackungen in ihre Taschen. Ein Mitarbeiter sprach sie darauf an, das Diebesgut, das in einem Rucksack steckte, herauszugeben. Beide reagierten sehr aggressiv, schubsten den Mitarbeiter weg und bedrohten ihn verbal. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, ließ er die Männer gehen. Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden bereits in unbekannte Richtung davongerannt. Die Kripo nun ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung.

Von MAZonline