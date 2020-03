Jahresabschlüsse sind eine Baustelle wie der BER

In Brandenburg mussten Gemeinden spätestens 2011 in die doppische Haushaltsführung starten. Mit einer Eröffnungsbilanz hat eine Kommune an einem Stichtag erstmals ihr Gesamtvermögen erfasst, bewertet und gegenübergestellt.

Ohne diese Bilanz fehlt einer Gemeinde ein realistischer Überblick über Finanzen. Ihre Haushaltsdaten sind nicht komplett belastbar.

Es gibt aber keinen übermäßigen Druck von oben, Jahresrechnungen zu erstellen: Das Nicht-Abliefern bleibt ungestraft; weder das Land noch Untere Kommunalaufsichten ahnden bisher fehlende Bilanzen.