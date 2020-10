Ludwigsfelde

Karsten Dobe, Inhaber des Optiker-Geschäfts Blickkontakt, ist einer der ersten, der weiß, wie es den Geschäften von Ludwigsfelde geht. Er ist Vorsitzender des Gewerbevereins Ludwigsfelde, dem etwa 50 Unternehmer der Stadt angehören. Wie sie den ersten Lockdown überstanden haben und wie es für sie weitergeht, erzählt Dobe im MAZ-Interview.

Herr Dobe, die Infektionszahlen im ganzen Land und auch in Brandenburg steigen in diesen Tagen enorm. Ein zweiter Lockdown - zumindest kurze Zeit – ist im Gespräch. Wie schlimm wäre es für die Ludwigsfelder Geschäfte noch einmal zu schließen?

Anzeige

Rechnen Sie bereits damit, dass noch ein Lockdown kommt?

Es wird Einschränkungen geben und vielleicht wird auch wieder Kurzarbeit nötig sein, aber ich glaube nicht, dass alles komplett geschlossen wird. Ich glaube und hoffe, dass die Vernunft der Menschen so weit vorhanden ist, dass sie wissen, dass es an ihnen liegt und nicht daran, ob die Läden offen haben oder nicht. Das Problem in den Großstädten sind die Enge und die Unvernunft. Die Gastronomen in Berlin, die zulassen, dass die Leute ohne Maske vor ihren Läden dicht beieinander stehen und ihr Bier trinken, dürfen sich nicht wundern, wenn sie komplett schließen müssen.

Erleben Sie diese Unvernunft in Ludwigsfelde auch?

Es gibt immer solche und solche, aber ich merke, dass sich das Kundenverhalten total verändert hat. Die meisten Leute wissen, dass sie Termine machen, vor der Tür warten, sich die Hände desinfizieren und Masken tragen müssen. Die Kunden akzeptieren das und man sieht auch immer mehr, dass es für die Leute normal wird: Man sieht sie vom Parkplatz kommen und schon im Gehen die Maske aufsetzen. Ich glaube, jeder vernünftige Mensch hat in der Zwischenzeit verstanden, dass Corona kein Schnupfen ist und hält sich an die Maßnahmen.

Wie erging es denn den Gewerbetreibenden in Ludwigsfelde in den letzten Monaten und im Lockdown?

Den Einzelhandel hat es in vielen Bereichen natürlich getroffen, auch in Ludwigsfelde. Aber im Großen und Ganzen haben die Mitglieder des Gewerbevereins die Zeit bis jetzt ganz gut überstanden. Die Supermärkte und Drogerien durften ja weiter auf haben, und einige – wie der Buchladen – konnten über ihren Onlinehandel weiterarbeiten. Das hat gut funktioniert. Und die großen Ketten haben das auch überstanden. Die Handwerker hat das gar nicht getroffen – da ist die Nachfrage ja auch eher gestiegen. Schwierig war es zum Beispiel für Blumläden oder auch Juweliere zum Beispiel.

Warum das?

Das Problem für einige Einzelunternehmer war, dass die finanziellen Hilfen auf die Kosten ausgerichtet waren und das Gehalt eines Einzelunternehmers keine Rolle bei der Berechnung spielte. Anders bei einer GmbH, wo auch das Geschäftsführergehalt als Kosten angerechnet werden können. Das ist beim Einzelunternehmer anders. Wenn die Betreiber/in allein arbeitet, konnte sie kein zusätzliches Gehalt oder irgendwas in Anspruch nehmen. Solche Leute traf es sofort – schlagartig. Denn Miete, Strom und gegebenenfalls Waren müssen sie ja trotzdem bezahlt werden.

Und was macht man dann?

Sie können nichts machen. Die Kosten laufen hoch und das geht so lange, bis Ihnen irgendwann mal das Geld ausgeht und dann kommt die Insolvenz. Ich glaube auch, das wird noch lange Folgen haben, die uns wahrscheinlich noch bis das nächste Jahr begleiten.

Was kann ich als Kunde tun, um meinen Laden zu unterstützen?

Hier vor Ort kaufen. Das ist ja auch die Kampagne, die wir zusammen mit der Stadt schon Ende des vergangenen Jahres angefangen haben und wegen Corona bisschen aussetzen mussten: „Ick koof in Lu“ – das ist die Aktion schlechthin, weil man allen Ansässigen nur helfen kann, wenn man auch hier bleibt. Aber die Leute machen das derzeit ohnehin: Sie wollen die Enge von Shopping-Centern nicht mehr. Sie wollen die Möglichkeit haben an der frischen Luft zu sein. Die Gewerbetreibenden haben merken, dass die Leute eher hier bleiben und nicht mehr in die Center fahren. Ich glaube und hoffe, dass die Menschen eine andere Einstellung zu sich und ihrer Umwelt gefunden haben. Sie merken, dass es nicht immer schneller, weiter, mehr sein muss.

Von Lisa Neugebauer