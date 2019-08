Ludwigsfelde

Der neue Vorsitzende des Hauptausschusses von Ludwigsfelde heißt Hans-Erwin Baltrusch, Fraktionschef der Wählergruppe Vereinte – Wir für Ludwigsfelde. Der frühere langjährige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung war am Donnerstagabend der einzige Kandidat, vorgeschlagen von Marcel Penquitt ( SPD), und er wurde einstimmig in diese Funktion gewählt; Baltrusch bedankte sich und sagte: „Sie sind anschließend auf ein Bier eingeladen.“

Peter Dunkel ist Stellvertreter

Zu seinem Stellvertreter wurde der ebenfalls einzige Kandidat Peter Dunkel gewählt, Vorsitzender der Fraktion Linke/Filu. Beide Abstimmungen erfolgten in offener Wahl. Diese Wahl kostet die Kommune mit dem Sitzungsgeld für das Ehrenamt mehr, als wenn der Bürgermeister zum Vorsitzenden gewählt worden wäre.

Alte Fehden begraben

Noch etwas anderes kann mit Baltruschs Wahl registriert werden: Alte Fehden zwischen ihm und den SPD-Genossen in der Stadt scheinen endgültig abgehakt. Im Bürgermeister-Wahlkampf 2007, als es um die Nachfolge von SPD-Bürgermeister Heinrich Scholl ging, hatte auch SPD-Mann Baltrusch, Mitbegründer der Sozialdemokratie 1990 in Ludwigsfelde, seinen Hut in den Ring geworfen – gegen den Vize-Rathauschef und Parteikollegen Frank Gerhard.

Folge dieser Auseinandersetzung war Baltruschs Parteiaustritt nach mehr als 17 Jahren, um einem SPD-Ausschluss zuvorzukommen, den zwei Kandidaten mit SPD-Buch lässt das Statut nicht zu. Seither war Baltrusch als Kopf der neuen Wählergruppe angetreten und stets wiedergewählt worden. Auch jüngst zur Kommunalwahl bekam er wieder mehr als 1000 Stimmen.

Von Jutta Abromeit