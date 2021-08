Ludwigsfelde

Die tiefen und dunklen Augenringe fallen sofort auf. So lange hatte Hasib M. (vollständiger Name d. Red. bekannt) aus Afghanistan auf seine Aufenthaltsgenehmigung gewartet, jetzt ist sie da. Doch Ruhe findet der 25-Jährige nicht, er hat nur noch Angst. Der junge Mann kann an nichts anderes denken, als an seine Mutter und seine vier Geschwister, die noch bei ihr leben. Wie er sind sie Muslime und wohnen in der Hauptstadt Kabul so nah am Flughafen, dass beim Anschlag am Donnerstag Fensterscheiben ihrer Wohnung kaputt gingen.

Immer wieder sagt Hasib M. „Meine Familie muss herkommen.“ Wie, das weiß er nicht. Er war vor sechs Jahren nach Ludwigsfelde gekommen; „Zu Fuß, mit dem Boot, mit dem Auto“ antwortet er im MAZ-Gespräch. Vier Jahre lebte er mit einem Landsmann im Übergangswohnheim Birkengrund. Jetzt haben beide eine Wohnung in der Stadt und Arbeit.

Hier im Übergangswohnheim Birkengrund hat auch Hasib M. vier Jahre lang gewohnt. Quelle: Jutta Abromeit

Nicht jeden Tag telefoniert er mit der Schwester, die keine Arme mehr hat, mit dem Bruder, der beide Beine verlor. „Ist nicht gut jeden Tag“, sagt er. Weil er glaubt, „die Taliban kontrollieren schon Handys“. Außerdem ist „zuhause manchmal kein Strom zum Aufladen“. Auch mit SMS halten ihn die Geschwister auf dem laufenden.

Familiennachzug ist bürokratisch und dauert lange

Zwei Schwestern wohnen mit eigenen Familien weiter entfernt von der größten Gefahr. „Aber die kommen wieder. Wie mit der Rakete, die sie in unsere Wohnung geworfen haben.“ Die hatte vor Jahren schon zwei seiner sechs Geschwister verstümmelt. Seit der Rückkehr der Taliban weint die jüngste Schwester oft am Telefon. „Ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen passiert“, sagt Hasib M. Er glaubt, dass er seine Heimat nicht wiedersieht.

Die Familie von Hasib M. in Kabul; der Ludwigsfelder ist verzweifelt und weiß nicht, wie Mutter und Geschwister dort jetzt überleben sollen. Quelle: Privat

Menschen, die dem jungen Afghanen und seiner Familie am ehesten helfen könnten, sind der Ludwigsfelder Intergrationsmanager Dirk Krause oder die Ausländerbehörde im Kreishaus. Krause, beschäftigt beim Verein Solbra, sagt zu dem Familiendrama: „Verdammt schwer, verdammt schwer.“ Regulärer Familiennachzug sei bürokratisch und dauere angesichts der Notlage viel zu lange. Schnell helfen kann jedoch auch er nicht und gesteht: „Ganz ehrlich – im Moment sehe ich keinen gangbaren Weg.“ Einzig machbar scheine ihm, sich an einen einflussreichen Politiker zu wenden, der über Pakistan oder Indien helfen könne, die Familie auf die alles entscheidende Liste zu setzen, sagt Krause.

Ausländerbehörde kann nicht helfen

Ive Marschall, Leiter des Ordnungsamts beim Landkreis, antwortet der MAZ: „Ausländerbehörden haben keine eigenen Möglichkeiten, Personen aus Afghanistan zu holen.“ Nach ihm vorliegenden Informationen ist die deutsche Botschaft in Afghanistan seit 15. August geschlossen und inwieweit Grenzen überhaupt noch passierbar seien, entziehe sich seiner Kenntnis. Er sagt auch: „Uns ist bewusst, dass dies gerade bei der aktuell unübersichtlichen und sich täglich ändernden Lage ein sehr bürokratisches Verfahren ist.“ Dennoch sei man – soweit vom Innenministerium nichts anderes kommt – als Ausländerbehörde an diese Verfahren gebunden, so Marschall.

Er verweist auf die Webseite der deutschen Botschaft in Kabul, https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/05-VisaEinreise; dort stünden die Informationen zu Visa-Anträgen für Familienzusammenführung, Studium, Sprachkurs oder Erwerbstätigkeit. Diese Anträge können bei den Auslandsvertretungen in Islamabad oder Neu-Delhi gestellt werden. Anträge auf Erteilung eines Schengen-Visums für Besuche, Tourismus oder Business seien über die Auslandsvertretungen in Islamabad, Neu-Delhi, Istanbul und Dubai zu stellen.

Das alles hilft Hasib M. im Moment nicht. Er versucht, sich mit Arbeit und Sport wenigstens Minuten von der Angst um seine Mutter und Geschwister abzulenken.

Von Jutta Abromeit