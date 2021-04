Ludwigsfelde

Mit roten Staubfackeln zogen Marienfelder Mercedes-Kollegen aus Berlin zum Südtor von Mercedes in Ludwigsfelde, unüberhörbar spielte dort die Luckenwalder Rockband Dobby & Freunde – zum zweiten Mal in acht Tagen hatte die IG Metall in der aktuellen Tarifrunde zu einem 24-Stunden-Warnstreik bei Mercedes in Ludwigsfelde aufgerufen. Und zur Unterstützung war ein besonderer Gast gekommen: De IG-Metall-Bundesvorsitzende Jörg Hofmann. Laut der Gewerkschaft sind die Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband VME am Mittwoch ergebnislos vertagt worden. Es geht um ein Angleichsgeld für eine Arbeitszeit-Differenz.

Zweiter 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall am Südtor von Mercedes-Benz im Industriepark Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) Quelle: Jutta Abromeit

Den mehr als 2000 Autowerkern in Ludwigsfelde reicht’s, auch sie wollen einen Ausgleich für die wöchentlich drei Stunden, die im Osten Deutschlands in der Branche immer noch mehr gearbeitet werden müssen als bei den West-Kollegen. Mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag stehen seit 6 Uhr die Bänder still, bis Freitag 6 Uhr wird kein Sprinter gefertigt. Ein Mann aus dem Rohbau erklärt: „Seit Jahren arbeiten wir mehr für weniger Geld.“ Sein Kollege aus der Lack-Planung meint: „Diese Ungerechtigkeit muss endlich ein Ende haben. Zum Glück gibt es keine Streikbrecher, so dass wirklich das ganze Werk still steht.“

Kunzmann: Haben Arbeitgeber mit dritter Warnstreikwelle überrascht

Tobias Kunzmann, 1. Bevollmächtigter der IGM-Verwaltung Ludwigsfelde, sprach von mehr als 53.000 Beschäftigten in Brandenburg und Sachsen, die seit 20. April im Warnstreik stünden, um Druck auf die laufenden Verhandlungen auszuüben. Und er sagte: „Mit der dritten Warnstreikwelle haben wir die Arbeitgeber auch ein Stück weit überrascht. In dieser Konsequenz haben sie nicht damit gerechnet.“

Zweiter 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall am Südtor von Mercedes-Benz im Industriepark Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) ; hier kommt eine Abordnung der Mercedes-Werker aus Berlin -Marienfelde mit Staubfontänen Quelle: Jutta Abromeit

Als Hauptredner wurde IGM-Bundesvorsitzender Jörg Hofmann lautstark nicht nur von Mercedes-Werkern begrüßt, auch Kollegen aus dem Gestamp-Werk nebenan, Vertrauensleute von Mahle in Wustermark oder von Eko-Stahl Eisenhüttenstadt waren gekommen. Hofmann rief ins Mikrofon: „Jahr für Jahr werdet ihr vertröstet, damit muss endlich Schluss sein.“ Die Ungleichheit sei nicht länger hinnehmbar, „das muss geändert werden. Nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt!“, so der Gewerkschaftschef aus Frankfurt/Main.

Zweiter 24-Stunden-Warnstreik der IG Metall am Südtor von Mercedes-Benz im Industriepark Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming), hier spielt die Band Dobby & Freunde Quelle: Jutta Abromeit

Es könne doch nicht sein, dass ein Konzern wie Daimler Millionen Dividende beschließt und die Belegschaft nichts davon bekomme, erklärte Hofmann. Mehr als 30 Jahre nach der deutschen Einheit rege das Thema inzwischen nicht nur die Betroffenen auf, sondern komme auch mit tausenden Solidaritätsbekundungen aus der Politik und Bevölkerung. „Deshalb ist die Angleichung mehr als überfällig. Die Menschen haben einen scharfen Kompass für das, was ungerecht ist“, sagte Hofmann.

Den Arbeitgebern dagegen fiele nichts anderes ein, als Gerichte zu bemühen. „Aber damit sind sie wie jetzt vor dem Arbeitsgericht in Chemnitz krachend gescheitert.“ Deshalb müsse jetzt mit Wut und Empörung Druck gemacht werden: „Wenn die Arbeitgeber nicht geben, weigern wir uns zu arbeiten.“

Kunzmann: „Lösung oder Auseinandersetzung“

Empfohlen hatte die IG Metall die Übernahme des Pilotabschlusses aus Nordrhein-Westfalen mit regionalen Sonderregelungen. Kunzmann sagt, die Anwesenheit von Jörg Hofmann als Erster Vorsitzender der IG Metall sei eine wichtige Unterstützung, auch für eventuell anstehende betriebliche Lösungen. Jetzt müssten sich die Arbeitgeber entscheiden, „ob sie eine moderate Lösung für alle oder betriebliche Auseinandersetzungen wollen“, so Kunzmann.

Bei Mercedes in Ludwigsfelde liegt die Auslastung des Werkes nach Gewerkschaftsangabe bei mehr als 100 Prozent. Seit Ostern wird in drei Schichten produziert, angekündigt ist für den Standort als einem von dreien weltweit die Produktion des E-Sprinters.

Von Jutta Abromeit