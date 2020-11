Ludwigsfelde

Die City-Offensive Westbrandenburg hat nach langer Wartezeit am Dienstag den Preis an den Ludwigsfelder Gewerbeverein für dessen Kampagne „Ick koof in Lu“ übergeben. Die Offensive fördert lokale Akteure, die sich für lebendige Innenstädte engagieren. Die 2013 von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam gemeinsam mit Partnern ins Leben gerufene Initiative hatte auch im vergangenen Jahr zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen. Insgesamt 19 Bewerber hatten sich in drei Kategorien beworben, davon sieben für „Projekte, Kampagnen und Öffentlicher Raum“.

Preisübergabe vor dem Ludwigsfelder Rathaus, von links: Steffi Schmoz, Wirtschaftsförderung Ludwigsfelde, Katharina Fichtner (IHK), Karsten Dobe und Dörthe Dräger (Gewerbeverein Ludwigsfelde), Dennis Krüger (EDEKA), Andreas Igel (Bürgermeister) Quelle: Gerald Bornschein

Preisübergabe wegen Corona im Frühjahr abgesagt

Die ursprünglich im Rahmen des Stadtmarketingforums im Frühjahr geplante Prämierung musste coronabedingt abgesagt werden. Jetzt wurde die Übergabe des dritten Preises in dieser Kategorie an den Gewerbeverein Ludwigsfelde für seinen Beitrag „Ick koof in LU“ nachgeholt. Katharina Fichtner, Leiterin des IHK-RegionalCenters Teltow-Fläming, lobte das „wunderbare Gemeinschaftsprojekt“ von Verein und Stadt, das gerade in der Corona-Krise seine Wirkung und Notwendigkeit deutlich gemacht habe.

Lesen Sie auch: Neue Kampagne: Ick koof in Lu

Diese Zusammenarbeit und die umfassende Öffentlichkeitsarbeit hätten auch die Jury überzeugt. Alteingesessenen wie Neubürgern wird die Ludwigsfelder Mitte hier vorbildlich als „Destination für Einkauf und Dienstleistung“ empfohlen. Dafür gab es neben der Urkunde ein Preisgeld von 3000 Euro, das Vereinsvorsitzender Karsten Dobe und Dörthe Dräger stellvertretend von Jurymitglied Dennis Krüger ( Edeka Miha Immobilien-Service GmbH) und Katharina Fichtner entgegennahmen.

Bürgermeister freut sich über Erfolg der Kampagne

Auch Bürgermeister Andreas Igel freut sich über den Erfolg der Kampagne, die trotz Corona die gute Botschaft vermittelt, dass „der Einzelhandel zur Verfügung steht“. Er überreichte der „aktiven Markenbotschafterin“ Dörthe Dräger, die mit ihrer Agentur Ansichtssache das Design von „Ick koof in LU“ entscheidend geprägt hat, zudem einen Blumenstrauß. Das schon lange angekündigte Preisgeld wurde übrigens schon im April in die Corona-Ausgabe des Mitgliedermagazins investiert.

Die Masken mit dem Kampagnen-Logo sind in Ludwigsfelde begehrt Quelle: Gerald Bornschein

Über 50 Mitglieder zählt der 2011 gegründete Gewerbeverein Ludwigsfelde inzwischen, etwa die Hälfte davon hat sich im Rahmen der Kampagne für ein individuelles Motiv entschieden. Vorsitzender Karsten Dobe verspricht, dass die Aktion künftig weiterentwickelt wird. Gefragt sind auch die in vielen Geschäften erhältlichen Masken mit dem Kampagnen-Logo sowie bedruckte Beutel, die unter anderem von der Stadt an ihre Neubürger ausgegeben werden, allein in diesem Jahr waren das rund 1500, freut sich Andreas Igel.

Von Gerald Bornschein