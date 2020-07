Ludwigsfelde/Potsdam

Im Strafprozess um drei angebliche Ludwigsfelder Drogenhändler hat das Landgericht Potsdam jetzt weitere Verhandlungstermine bis zum 15. September bekanntgegeben. Damit tragen die Richter den großen Schwierigkeiten bei der Beweiserhebung Rechnung. Mehrere Männer, die bei der Polizei über die drei Angeklagten Brian S., Lee S. und Toni S. ausgesagt hatten verweigerten wie berichtet vor Gericht die Aussage – entweder, weil gegen sie inzwischen Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und -handels laufen, oder weil sie sich selbst belasten könnte. Einige von beantworteten Fragen nur teilweise und beriefen sich öfter auf Erinnerungslücken. Die Namen der Angeklagten nannten sie vor Gericht kaum.

Polizeibeamte sollen über Vernehmungen aussagen

Deshalb sollten sich am Dienstag vor der 4. großen Strafkammer die Polizeibeamten an die Aussagen der jetzt schweigenden jungen Männer erinnern, die diese vor mehr als einem Jahr gemacht hatten. Auf diesem Weg lassen sich die früher gegebenen Informationen möglicherweise in der Hauptverhandlung verwerten. Das Verlesen der damals erstellten Protokolle reicht aus rechtlichen Gründen allerdings nicht aus. In den polizeilichen Vernehmungen sollen dabei nicht nur Namen und Spitznamen der Angeklagten gefallen sein. Es ähneln sich auch die Beschreibungen, wie sie von zwei Angeklagten angesprochen und gedrängt worden sein sollen, künftig deren Drogen zu verkaufen. Auch die Raten, etwa sechs Euro für ein Gramm Marihuana, waren nicht weit voneinander entfernt.

Verteidiger halten Erinnerungen für nicht verwertbar

Die drei Strafverteidiger bestreiten allerdings vehement, dass die Erinnerungen der Polizisten verwertbar sind, und führen vielfältige Mängel an. So soll einer der Drogenhändler, Martin B., Ende 2017 in der Diskothek im ehemaligen Hagebaumarkt, wo er auch als DJ auflegte, zum Drogenverkauf aufgefordert worden sein. Er sagte an mehreren Tagen aus, klagte aber auch über psychische Probleme, hörte Stimmen und nahm Medikamente. „Haben Sie davon irgendetwas überprüft?“, will Lee S. Verteidiger Thorsten Gärtner wissen. Ob es damals dort überhaupt noch Veranstaltungen gab? Mal mit dem Betreiber gesprochen? Überprüft, ob der Mann DJ war? Warum andere Leute, die er nannte, nicht vernommen worden waren? Und warum der Kundenkreis nicht größer geworden ist, als er angeblich mehr Drogen verkaufte? Für Anwalt Gärtner klang die Selbstbeschreibung des Zeugen nach einer wahnhaften Erkrankung – und dennoch wurde nichts überprüft? „Dass Kriminalbeamte so schlecht geschult sind, möchte ich nicht glauben“, sagte der Anwalt, der die Vernehmungsfähigkeit B.s bezweifelte. B. sagte vor Gericht nicht aus, weil das Hafturteil gegen ihn noch nicht rechtskräftig ist.

Anzeige erst nach einem Monat geschrieben

Auch die Erinnerungen eines anderen Polizisten über den Zeugen Daniel T. halten die Strafverteidiger für nicht verwertbar. T. hatte sich an die Polizei gewandt, als er nach der vorläufigen Inhaftierung der Angeklagten von einem ehemaligen Zossener erneut angesprochen wurde, Drogen zu verkaufen. Damals wollte er einen Schlussstrich ziehen. Auch er sagte bei der Polizei an mehreren Tagen aus. Immer wieder wurde dabei seine Vernehmung als Zeuge begonnen und kurz darauf als Beschuldigter fortgeführt. Obwohl schon nach der ersten Vernehmung klar gewesen sei, dass T. Straftaten begangen haben könnte, sei die Anzeige erst einen Monat später geschrieben worden, monierte Andreas Schuppan, der Anwalt von Toni S. Er sprach von einer kriminalpolizeilichen List, später auch von einer verbotenen Vernehmungsmethode. Auch bei T.s Aussagen blieb häufiger offen, warum die Polizei seine Angaben nicht erkennbar überprüfte, sondern nur aufschrieb.

Wie das Gericht die Erinnerungen der Polizisten bewertet, dürfte sich in den nächsten Wochen zeigen. Weiterverhandelt wird am Freitag, dann erst wieder am 7. August.

Von Ingmar Höfgen