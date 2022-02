Ludwigsfelde

Tino Ensminger ist Ortswehrführer in Ludwigsfelde. Gut, dass er zwei Stellvertreter hat und immer jemand erreichbar ist. So steht Michael Lehmann Rede und Antwort. 2004 ist er in die Jugendfeuerwehr eingetreten, damals noch in Trebbin. Als der Job ihn nach Ludwigsfelde verschlug, wurde er wie selbstverständlich 2013 hier Mitglied, seit 2021 stellvertretender Ortswehrführer.

Michael Lehmann schätzt die kameradschaftliche Atmosphäre in seiner Feuerwehr besonders. Und er findet es sehr gut, dass die Stadtverordneten hinter der Freiwilligen Feuerwehr stehen. „Der Bürgermeister als unser direkter Vorgesetzter ist wirklich immer nahe dran. Wenn etwas nicht geht, wird das genau erklärt, nach einer Alternative gesucht“, sagt er. Hier liefe alles gemeinsam, sodass sich ein „Wir-Gefühl“ entwickelt hat. Die Kameraden fühlen sich in ihrer Pflichterfüllung als Teil der Stadt. Nicht nur bei den Einsätzen, sondern auch zu angenehmen Anlässen wie Festen und Feiern, zu Kinder- und Jugendveranstaltungen sind sie dabei.

Die Anpassung ihrer Wache an den tatsächlichen Platzbedarf ist das wichtigste Thema, dass die Wehrführung umtreibt. Man sieht, dass alle Spinde in den Umkleiden dicht besetzt, die Fahrzeuge manchmal hintereinander geparkt sind. Und einiges an Technik steht unter freiem Himmel. „Die Stadt ist gewachsen, die Industrie hier ebenso, wir müssen uns mit unserer Wache darauf einstellen, um leistungsfähig zu bleiben“, so Michael Lehmann.

Aufgrund der hohen Einsatzzahlen gibt es für die sofortige Dokumentation und Kommunikation vor Ort einen speziell eingerichteten Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr. Quelle: Andrea von Fournier

Ludwigsfelde ist eine der Freiwilligen Feuerwehren mit den meisten Einsätzen im Kreisgebiet. 2021 gab es 560 Alarmierungen, 56 sind es bereits in diesem Jahr. Lehmann erinnert sich an einen Tag, an dem fünf Pkw-Brände hintereinander gelegt wurden. Und daran, dass die Kameraden kürzlich bei einem Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss hervorragend agierten: Als sie eintrafen, stand die Wohnung schon in Flammen. Mit Vorhängen konnte die Rauchausbreitung ins Treppenhaus vermieden werden.

Die moderne Löschtechnik ermöglichte, dass der Brand auf die eine Wohnung begrenzt blieb und in die darunter liegenden Wohnungen kein Löschwasser drang. „Oftmals sind die Wasserschäden sonst größer als der Brandschaden“, sagt er.

Von Andrea von Fournier