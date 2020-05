Mercedes-Benz fährt in Ludwigsfelde die in der vergangenen Woche wieder aufgenommene Produktion des Sprinters wieder hoch. Ingo Ettischer, Leiter Mercedes-Benz Vans Operations, besuchte am Mittwoch die Fertigungsstätte. Am Daimler-Standort überzeugte er sich von den Anstrengungen, baldmöglichst wieder im Normalbetrieb zu arbeiten.