Im Rousseaupark werden 200 Geschosswohnungen aus Holz gebaut

Ludwigsfelde

Die Firma stehe vor einem spannenden Jahr, erstmals will sie Geschosswohungen mit Holz bauen, das erklärt Wolfgang Kleiner, Geschäftsführer der Callidus GmbH. Diese entwickelt den Rousseaupark in Ludwigsfelde, das Riesenwohnbaugebiet in der Ahrensdorfer Heide. Unübersehbar wird zwischen dem Bahnhaltepunkt Struveshof und dem Berliner Autobahn-Südring nicht nur das Areal für weitere Quartiere erschlossen. Kleiner meint auch 200 Wohnungen, die am Quartierzentrum mit der Kita „Schwalbennest“ und dem angekündigten Rewe-Markt entstehen sollen. Insgesamt werden dort vor allem 2.200 Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut. In wenigen Jahren, so die Prognose, wohnen mehr als 5.000 Menschen im neuen Stadtteil Ludwigsdorf – zu ihm gehören die Waldsiedlung und der jetzt wachsende Rousseaupark.

Investor Rousseau-Park Callidus-Geschäftsführer Wolfgang Kleiner im Sommer 2018 an einer der neuen Streuobstwiesen im Rousseaupark Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

„Derzeit sind wir in Gesprächen zum Planen der mehrgeschossigen Holzbau-Wohnungen“, sagt der Manager. Diese Art des Bauens sei auch für Callidus Neuland. Das werde man sich vor dem Hintergrund des ökologischen Wohnens im Rousseaupark erschließen, so Kleiner. Als Argumente führt er auch an: „Die Herstellung einer Tonne Beton verbraucht eine Tonne CO2. Ein Kubikmeter Holz dagegen bindet eine Tonne CO2.“

Aktuell lässt die Callidus GmbH die Quartiere 4.1 und 4.2 erschließen, im Frühjahr sollen dort die nächsten 130 Häuslebauer starten können. Parallel dazu werde die Erschließung des Quartiers fünf vorbereitet, erklärt Projektmanager Tobias Löffler, diese Arbeiten sollen im Frühjahr 2021 fertig sein. „Dort werden weitere 80 Bauherren ihren individuellen Wohntraum umsetzen können“, sagt er.

Fertigstellungen gehen ineinander über

Danach sollen die letzten drei Quartiere – sechs, sieben und acht – folgen, so Wolfgang Kleiner; sie werden weiter Richtung Autobahn angelegt. Je nachdem, wie lange die Erschließungen dafür dauern, können dann weitere 400 Grundstücke verkauft werden. Stillstand gebe es bei den Erschließungs- und Bauarbeiten kaum, vermutet der Geschäftsführer: „Nach unseren Erfahrungen der zurückliegenden Jahre sind vorhandene Baukapazitäten permanent ausgelastet.“ So gingen Fertigstellungen pausenlos ineinander über, sagt Kleiner.

Baustelle Ludwigsdorf – so sah es am Sartrering im Rousseaupark Ludwigsfelde 2017. Quelle: Jutta Abromeit

Für den international agierenden Manager rückt der Abschluss des Riesenbaugebiets in der Ahrensdorfer Heide in den Blick. „In etwa drei Jahren werden alle Quartiere erschlossen und verkauft sein“, sagt er. Dann steht auf dem ehemaligen Ackerland zwischen Ludwigsfelde und dem heutigen Ortsteil Ahrensdorf auf 220 Hektar eine der bundesweit größten Eigenheimsiedlungen. Dort hatte Mercedes gleich nach dem Mauerfall das „modernste Lkw-Montagewerk Europas“ geplant; am 3. März 1991 setzten Ministerpräsident Manfred Stolpe ( SPD) und Mercedes-Konzernchef Werner Niefer dafür den ersten Spatenstich.

Kleiner erkannte die Zeichen der Zeit

Doch der Plan ging nicht auf, immer wieder folgten neue Ideen für das äußerst verkehrsgünstig gelegene Land. Bis zur Jahrtausendwende lag es brach, dann schlossen Mercedes-Benz und Ludwigsfelde einen städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des Areals. Für den Umzug von Regierungsmitarbeitern von Bonn nach Berlin kam das alles zu spät, mühsam entstand mit der Waldsiedlung ein erstes von acht geplanten Dörfern. Im Sommer 2013 war der Dornröschenschlaf vorbei, Ex-Daimler-Manager Kleiner erkannte die Zeichen der Zeit. Seither wächst die Einwohnerzahl von Ludwigsfelde vor allem dank dieses Baugebiets um jährlich mehr als 1.000 Zuzügler, gerade sind die 27.000 überschritten.

Von Jutta Abromeit