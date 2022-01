Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde gibt es immer mehr Möglichkeiten, im Freien Tischtennis zu spielen. Noch vor Weihnachten war etwa auf dem Spielplatz im Ludwigsfelder Rousseau-Park eine neue Tischtennisplatte aufgestellt worden. Das neue Sportgerät geht zurück auf einen Vorstoß der „Initiative Familie in Lu“ rund um den Stadtverordneten Niels Laag (parteilos).

Der lobte das schnelle Handeln: Zwischen der Kontaktaufnahme mit dem städtischen Kommunalservice und dem Aufstellen der Tischtennisplatte hätten nur etwa 72 Stunden gelegen. „Beeindruckend ist die Geschwindigkeit der Umsetzung“, so Laag. Die Initiative habe viele Vorschläge zur Freizeitgestaltung im Rousseau-Park eingebracht. „Nun ist bereits der erste Herzenswunsch umgesetzt – einfach klasse“, sagte er.

21 Tischtennisplatten in Ludwigsfelde

Die neue Tischtennisplatte ist nach Angaben Laags bereits Nummer 21. Über das ganze Gebiet der Kernstadt verteilt, gebe es auf neun von 17 Spielplätzen bereits die Möglichkeit, unter freiem Himmel Tischtennis zu spielen. In den Ortsteilen ist das auf zwölf von 14 Spielplätzen der Fall.

Erst wenige Wochen vor dem Aufstellen der Tischtennisplatte im Rousseau-hatte die „Initiative Familie in Lu“ im Ortsteil Genshagen eine neue Tischtennisplatte sowie einen neuen Tischkicker eingeweiht. Weitere Freiluft-Tischkicker waren zudem für die Spielplätze in der Kiefernsiedlung und in der Karl-Liebknecht-Straße geplant.

Neue Spielgeräte geplant

Doch damit nicht genug: Wie Niels Laag erklärt, soll es auch 2022 mit neuen Spielgeräten weitergehen. Die Planungen dafür würden bereits laufen.

Von Johanna Apel