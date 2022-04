Ludwigsfelde

Und der nächste Laden zieht in Ludwigsfeldes Potsdamer Straße ein: In wenigen Tagen eröffnet das „Gong Tea“ .

Wie der Inhaber am Montag der MAZ berichtete, handelt es sich bei dem neuen Geschäft um einen Laden für „Bubble Tea“. Außerdem soll es dort Sushi geben. Noch am Montag waren die Arbeiten für das neue Geschäft in vollem Gange. Arbeiter brachten den Schriftzug des „Gong Tea“ an, ein Menü gewährt Passanten und zukünftigen Kunden zudem Einblicke in das künftige Angebot.

Bubble Tea Laden in Ludwigsfelde

Bubble Tea stammt aus Taiwan und hat sich in den vergangenen Jahren in immer mehr Ländern durchgesetzt.

Das Prinzip funktioniert so: Auf Basis von grünem oder schwarzen Tee werden dem Getränk kleine farbige Stärke-Kügelchen zugesetzt – die sogenannten Bubbles, die im Mund zerplatzen. Kommen noch Milch oder Fruchtsirup hinzu, ergibt sich daraus ein süßes Getränk.

„Gong Tea“ Ludwigsfelde öffnet am 16. April

Und das „Gong Tea“ verspricht gleich eine große Auswahl: Vom „klassischen“ schwarzen Perlen-Milchtee über Karamell-Varianten bis hin exotischen Geschmacksrichtungen wie Honigmelone oder Litschi.

Los geht es am Sonnabend, 16. April. In der ersten Woche nach der Eröffnung versprecht der Inhaber einen 10-Prozent-Rabatt.

Von Johanna Apel