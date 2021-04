Die Ludwigsfelder SPD-Genossin Bettina Lugk wurde von der digitalen Landesdelegiertenkonferenz Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl im September auf Listenplatz 14 gesetzt. Lugk tritt dort als Nachfolgerin von Dagmar Freitag für die SPD im Märkischen Kreis im Sauerland (NRW/Wahlkreis 150) an. Lugks Kommentar auf die MAZ-Frage, ob sie mit einem Platz weiter vorn gerechnet hat: „Das zeigt das Vertrauen in meine Kandidatur.“ Bei der vergangenen Bundestagswahl habe die Liste nach den Worten von Bettina Lugk bis Platz 18 eine Nachrückerin gezogen. Deshalb rechnet sich die Sozialdemokratin laut der Tageszeitung Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ) durchaus Chancen aus, in den Bundestag zu kommen, selbst wenn sie den Wahlkreis nicht direkt gewinnen sollte.

Lugk tritt gegen CDU-Generalsekretär an

Wirklich sicher sei der Listenplatz jedoch nicht. Bis wohin die Landesliste im September am Ende wirklich greife, hänge ja von unterschiedlichen Faktoren ab, so die ehemalige SPD-Unterbezirksvorsitzende Teltow-Fläming. Des weiteren erklärte sie, sich ohnehin nicht auf einem potenziell sicheren Listenplatz auszuruhen, sondern sie wolle mit einem engagierten Wahlkampf alles daran setzen, das Direktmandat zu gewinnen, so die 39-Jährige. Das Votum der Delegiertenkonferenz werte sie allemal als positiv, schließlich trete sie ja das erste Mal für den Bundestag an. Politischer Mitbewerber der CDU in diesem Wahlkreis ist Paul Ziemiak, Generalsekretär der Union. Bei der Bundestagswahl 2017 war Ziemiak noch für den Wahlkreis Herne - Bochum angetreten.

Seit Anfang Mai steht die Siethenerin Lugk, noch Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung von Ludwigsfelde, im Sauerland im Wahlkampf. Eine Wohnung vor Ort hat sie in Dröschede bereits gemietet, um direkt bei den Wählern vor Ort zu sein, hatte die Geowissenschaftlerin und Verwaltungsfachwirtin im MAZ-Interview erklärt.

Von Jutta Abromeit