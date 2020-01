Ludwigsfelde

Ein Pkw-Fahrer hatte am Donnerstagabend sein Auto auf einem Parkplatz in der Toni-Stemmler-Straße abgestellt. Da der Mann aber seinen Personenkraftwagen nur unzureichend gesichert hatte, rollte dieser gegen ein anderes, dort abgestelltes Fahrzeug. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt laut den Angaben 400 Euro. Durch die Polizei nahm eine Anzeige am Unfallort auf.

