Dass gezielte Arbeit, ob Kunst oder Handwerk, hilft, Leid zu verarbeiten, sich aus einem seelischen Tief zu befreien, hat Karl-Heinz Richter erlebt: Vor eineinhalb Jahren starb, völlig unerwartet, seine Lebensgefährtin Renata Tillner. Sie hatte den bis dahin von der Kunst ungeküssten Ludwigsfelder an ebendiese herangeführt. Die beiden wollten, nachdem sie 2011 ihre Gefühle füreinander entdeckt hatten, auch ein Hobby miteinander teilen. So kam es.

Getüftelt, um schillernde Seifenblasen zu konservieren

Als Renata Tillner, die in Spanien Ölmalerei studiert hatte, 2012 eine asiatische Frau porträtierte, schlang Karl-Heinz Richter zum Schluss Seide um das Werk. Das fühlte sich gut für ihn an. Und als Tochter und Enkelin seiner Partnerin in einer Londoner Galerie ein spannendes Bild in unbekannter Technik zu einem exorbitanten Preis sahen, war der Wunsch der Enkelin klar: Oma soll auch so etwas malen! Doch das war einfacher gesagt als getan. Renata Tillner und Karl-Heinz Richter recherchierten im Netz und in Katalogen, was der Künstler angefertigt hatte. Offensichtlich etwas, das mit Seifenblasen zu tun hatte. Bei einem Spaziergang in Ludwigsfelde beobachtete das Paar Kinder und Erzieher eines Kindergartens, die großen Spaß beim Seifenblasen-Pusten hatten. Doch – wie traurig! – zu schnell platzte der kurzlebige Traum. „Man muss die luftigen, schillernden Ballons doch irgendwie ,konservieren’, färben und auf’s Blatt bannen können“, dachten die beiden. Drei Jahre tüftelten und probierten sie, und im April 2017 entwand sich ihrer „Alchemie-Werkstatt“ im Keller endlich ein „Das ist es!“. Mithilfe von Seifenblasenflüssigkeit, Bindemittel und Farbpigmenten in einer selbstersonnenen Technik kamen fantasievolle Kreise und Schleifen, schillernd bunt, auf die spezielle Leinwand. Werkzeuge, wie die mit Griff bestückten Metallrahmen in verschiedenen Formen, baut Karl-Heinz Richter selbst. Einen Pinsel braucht es zur Erzeugung des Motivs nicht.

Richter kam im Studium nach Ludwigsfelde

Das Paar hatte Zeit bei der Entwicklung und Erprobung seiner Malerei: Beide waren im Ruhestand, es gab keinen finanziellen Druck, sodass Neugier und Interesse ihr Antrieb waren. Karl-Heinz Richter ist schon immer zielstrebig. Sein Motto „Wer rastet, der rostet“ lebt der 79-Jährige bis heute. Seit Kindesbeinen, die Wiege stand bei Dippoldiswalde, war er dem Sport zugetan: Fußball in der Jugendmannschaft von Dynamo Dresden, das war sein Ding. Den Akkordeonunterricht, den die Mutter so wünschte, ließ er über sich ergehen. Doch mit Leinwänden oder Farben hatte der Heranwachsende nichts am Hut.

Damals hätte er sicher kategorisch ausgeschlossen, dass einst in dem zur Galerie umfunktionierten Flachbau hinter seinem Haus eigene Bilder hängen würden. Die Eltern hatten in den 1950er Jahren ihre festen Vorstellungen, was aus dem Sohn werden sollte: Der Vater sah ihn in der Familientradition als Lokführer, die Mutter als Förster. Der Filius wurde Dampflokführer, arbeitete in Dresden. Während der Armeezeit kam Karl-Heinz Richter die Erleuchtung: „Warum machst du nicht, was du willst?“, und er bewarb sich für das Studium zum Lehrmeister Maschinenbau. 1965 zogen er und ein Drittel seiner Kommilitonen nach Ludwigsfelde ins neue Autowerk. Das war anfangs schockierend für den damals 23-Jährigen, der sich höchstens ein viertel Jahr Praktikum hier gab. Nicht nur, weil die Mädchen ihm das Sächseln abgewöhnen wollten und die Schmiede-Lehrlinge an der Berufsschule sein AWO-Motorrad in Einzelteile zerlegten.

Die Arbeiten von Richter und Renata Tillner wurden auch im Landtag gezeigt

Doch es kam anders. Karl-Heinz Richter gründete in der Autobauerstadt eine Familie, Tochter und Sohn kamen zur Welt. „Ich bin mit dieser Stadt gewachsen“, sagt er liebevoll. Er arbeitete im Staatssekretariat für Berufsbildung in Berlin und schloss unter anderem ein Diplom-Pädagogikstudium ab. Eigentlich stand ein Umzug in die Hauptstadt an, doch durch Zufall konnte die Familie ein Häuschen in Ludwigsfelde ergattern. So wechselte der Vater ins hiesige Instandsetzungswerk. Von 1987 bis zur Wende leitete Karl-Heinz Richter das Dienstleistungskombinat und war danach 13 Jahre als Handelsvertreter in Brandenburg und Sachsen-Anhalt tätig.

2010 starb seine Ehefrau. Auch zu dieser Zeit fehlte ihm die Beschäftigung mit der Kunst noch nicht. Das kann sich der Ludwigsfelder heute kaum noch vorstellen. Fast unmittelbar nachdem er und seine neue Partnerin 2017 „den Dreh raushatten“ und Seifenblasen-Bilder schufen, lud Carla Karstädt sie samt ihren Werken zum „Kaffeeklatsch“ ins Klubhaus. Kurz danach gab es an gleicher Stelle die erste Ausstellung der beiden, dann in Hamburg, später in Diedersdorf und im Potsdamer Landtag. So viel Werbung erregte Aufmerksamkeit.

Blasenkunst auf dunklem Grund

Inzwischen hängen Seifenblasen-Bilder aus Ludwigsfelde nicht nur in Deutschland. Renata Tillner und Karl-Heinz Richter freute das sehr, sie hatten Spaß bei der gemeinsamen Arbeit und teilten sie sich: Während er die runden Metallschlingen mit der anhaftenden Farblösung kunstvoll über die Leinwände tänzeln ließ und dosiert dort blies, wo die Farbe auf das Textil treffen sollte, war sie für das Marketing zuständig. Eine Website entstand bald darauf. Dass den beiden nur so wenig Zeit bleiben würde, ihren Kunst-Erfolg zu genießen, war nicht absehbar.

Doch Karl-Heinz Richter rappelte sich auf, ging wieder an die Arbeit. Er glaubt, dass es im Sinne seiner Partnerin gewesen wäre. Wenn man vor den meist schwarzgrundigen Leinwänden – da kommen die Motive am besten heraus – steht, ist man überwältigt: Wie schafft der Künstler solch durchscheinende Filigranität? Die ineinander verschlungenen Motive, die Qualle, Luftblase, Ufo oder anderes im Auge des Betrachters sein könnten, scheinen so plastisch, in verheißungsvoller Tiefe. Die lockenden Öffnungen, in die man glaubt, eintauchen zu können, setzen die Fantasie in Gang. Nun experimentiert Richter auch auf helleren Untergründen. Und konstatiert, dass seine Kunst auf wachsendes Interesse stößt. Mit den „Elster-Werkstätten“ hat er ein Projekt vereinbart, in dem Menschen mit Behinderung kreativ werden sollen. Alle Ortsvorsteher gestalten Bilder, damit Ludwigsfelde zusammenrückt. Weil es auch private Nachfrage gibt, sollen, sobald die Pandemie es zulässt, Workshops starten. „Nur nicht unterkriegen lassen, die Kunst hilft dabei!“

