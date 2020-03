Trägerverein Solbra auf Sparflamme

Ludwigsfelde

Was auf den ersten Blick nach Vandalismus aussieht, geschah absichtlich: Die Kleidercontainer des Solbra e.V., der das Solidarkaufhaus „Haus der kleinen Preise“ in Ludwigsfelde betreibt, liegen seit Freitag auf der Einwurfklappe. „Dieser Container wird vorläufig nicht geleert“, informiert das Schild am Sammelbehälter.

Keine Absatzmöglichkeiten

Den Hintergrund der Maßnahme erklärt Henri Vogel, Geschäftsführer des Vereins: „Wegen der Schließung des Solidarkaufhauses aufgrund der Corona-Pandemie haben wir derzeit weder eine Absatzmöglichkeit für die Kleidung, noch die Personalkapazitäten, um die Container weiter regelmäßig zu leeren und die Ware zu sortieren.“ Da die Einwurfklappen nicht abschließbar sind, hat man sich für diese pragmatische Lösung entschieden. Ansonsten wären die Container schnell überfüllt. Dies führe dann oft dazu, dass Kleiderspenden tütenweise einfach daneben gestellt werden. „Behalten Sie die Kleidung vorläufig zu Hause oder geben diese anderweitig weiter“, heißt es auf Bitte des Vereins.

Kurzarbeit beantragt

Solbra finanziert sich etwa zur Hälfte über öffentliche Fördermittel, den Rest steuern normalerweise die Umsätze des Kaufhauses bei, das erst im vergangenen Herbst in der Potsdamer Straße 57a neu eröffnet hatte. Da Miete, Kreditraten und weitere Fixkosten des Vereins weiter zu zahlen sind, hat Vogel für den Großteil der Mitarbeiter ab 1. April Kurzarbeit beantragt. „Uns fehlen zwar bereits zwei Wochen Umsatz im März, trotzdem erhalten alle Kollegen noch das volle Gehalt für diesen Monat. Länger ist das aber finanziell nicht durchzuhalten.“

Lebensmittelausgabe geht weiter

Die Lebensmittelausgabe im Waldhaus arbeitet dank der engagierten Ehrenamtlichen und Bundesfreiwilligendienstleistenden weiter. Vogel: „Unsere Sponsoren unterstützen uns ebenfalls, damit wir diese dringende Aufgabe noch erfüllen können.“ Am Waldhaus in der August-Bebel-Straße werden die Waren seit der Schließung aller öffentlichen Gebäude in Tüten verpackt an der Rückseite des Hauses an die Bedürftigen übergeben. Auf die Einhaltung der vergebenen Termine wird seitdem noch genauer geachtet, damit sich keine Gruppen von Wartenden bilden. Termine können weiterhin von Montag bis Freitag ab 12 Uhr unter 03378/189 85 92 vereinbart werden.

Von Udo Böhlefeld