In Ludwigsfelde gedachten am Donnerstagabend etwa 50 Menschen der Corona-Toten von Ludwigsfelde. Mit Kerzen und einer Schweigeminute erinnerten sie an die Ludwigsfelder, die die Pandemie nicht überlebt haben – aber auch an jene, die mit den Folgen einer Erkrankung zu kämpfen haben. Es sei ein trauriger Grund, warum man sich versammelt habe, sagte Tobias Lübbert (Die Linke). Seine Partei hatte gemeinsam mit der SPD und Akteuren aus der Zivilgesellschaft zu dem Gedenken aufgerufen. Das Datum war nicht zufällig gewählt: Am 27. Januar 2020 wurde der erste bestätigte Corona-Fall in Deutschland gemeldet.

Der Corona-Toten von Ludwigsfelde gedacht

Zwei Jahre später verzeichnet alleine Ludwigsfelde 56 Corona-Tote. An dem Abend sollte jedoch nicht nur ihrer gedacht werden – sondern auch „gemeinsam ein Zeichen für Solidarität“ gesetzt werden, so Lübbert. Man müsse nicht mit allen Maßnahmen zufrieden sein – aber in der Gänze gehe es doch weiterhin darum, sie einzuhalten. Er sprach sich auch gegen Kräfte aus, die das Virus verharmlosen.

Eigentlich hatte das Gedenken vor dem Rathausplatz stattfinden sollen. Wegen des starken Windes versammelten sich die Teilnehmer dann doch direkt vor dem Rathaus. Auch Bürgermeister Andreas Igel (SPD) war anwesend. „56 Menschen aus unserer Mitte heraus sind gestorben“, sagte er. Gleichzeitig bedanke er sich bei jenen, die sich weiterhin solidarisch zeigen.

Erinnerung an Opfer des Holocaust

Mit Blick auf die derzeitigen Corona-Proteste müsse man sich auch als Politiker fragen, wie man an die Menschen herantreten könne. „Wir werden den Dialog mehr pflegen müssen.“

Eines stand für ihn am Donnerstag, der auch Gedenktag für die Opfer von Nationalsozialismus und Holocaust war, fest: Wer heute aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen mit einem Davidstern auf die Straße gehe, überschreite eine Schwelle. „Das ist eine Verspottung der Opfer“. Anlässlich des Gedenktags erinnerte Igel noch einmal an die 6 Millionen Menschen, die während des Holocausts in Europa getötet wurden.

Von Johanna Apel