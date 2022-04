Ludwigsfelde: Kinder für Chor gesucht

Ludwigsfelde

Ab Mai soll die Chorlandschaft Ludwigsfeldes um einen neuen Kinderchor ergänzt werden, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Kinder zwischen vier und elf Jahren treffen sich unter Leitung von Michael Schilke ab dem 3. Mai immer dienstags (ausgenommen Feiertage und Schulferien) im Mehrzweckgebäude der Feuerwehr in Ahrensdorf zur Chorprobe.

Projekt der „Initiative Familie in Lu“

Die Gründung des neuen Chors ist ein weiteres Projekt der „Initiative Familie in Lu“, die sich unter anderem auch für neue Spielgeräte auf den Spielplätzen oder für die Pflanzung von Nuckelbäumen einsetzt. Das Angebot richtet sich speziell an Familien aus Ahrensdorf und dem Rousseau-Park, erklärt Niels Laag, Koordinator der Initiative. Aber auch jedes andere Kind sei willkommen, das Freude am Singen hat. Die Trägerschaft des Kinderchores hat der VorOrtung übernommen.

Zur besseren Koordination und zielgerichteten Probe wird in zwei Gruppen unterteilt: Kinder von vier bis sechs Jahren proben von 16 bis 16.45 Uhr; Kinder von sieben bis elf Jahren singen von 17 bis 17.45 Uhr.

Wer Interesse hat, im Chor mitzusingen, meldet sich per E-Mail unter folgender Adresse an: kinderchor-ahrensdorf@gmx.de.

Von MAZ-online