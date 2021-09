Ludwigsfelde

Unstoppable – unaufhaltsam: Was passieren kann, wenn junge Menschen sich zusammentun und gemeinsam für eine Sache kämpfen, zeigt der Film „Youth Unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“.

Am Montag, 13. September, können sich die Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse der Gottlieb-Daimler-Schule selbst ein Bild davon machen: Dann wird das Kinderfilmfest des Landes Brandenburg im Ludwigsfelder Klubhaus eröffnet. Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es die landesweite Veranstaltung, die vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Kooperation mit dem Filmverband Brandenburg und den jeweiligen lokalen Netzwerkpartnern organisiert wird. Die Idee des Festivals: Kindern und Jugendlichen von 13 bis 16 Jahren ein ausgesuchtes Filmprogramm zu bieten. Dabei soll es auch um darum gehen, die jungen Kinogänger pädagogisch zu begleiten – und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit den Filminhalten auseinanderzusetzen.

Doku über Ludwigsfelder Skatepark

Das Ludwigsfelder Klubhaus nimmt seit 2017 an der Veranstaltung teil. 2020 fiel es im Zuge der Coronakrise aus. Davor habe es eine „große Nachfrage“ bei Kitas und Schulen gegeben, teilte Stadtsprecher Kevin Senft mit; so zählte die Stadt 2019 mehr als 1000 junge Kinogänger. Auch in diesem Jahr ist das Interesse ist so groß, dass die Veranstaltungen in Ludwigsfelde bereits ausgebucht sind.

Das könnte auch daran liegen, dass der Stadt dabei eine besondere Rolle zukommt: Im vergangenen Jahr drehten Jugendliche in Ludwigsfelde eine Dokumentation über den Skatepark. Das Ergebnis: Am Montag können sich die Gottlieb-Daimler-Schüler nun den fertigen Trailer ansehen – der wird im Vorfeld des Films gezeigt.

Ludwigsfelder Jugendliche bewegen etwas

Die Skatepark-Dokumentation passt übrigens auch thematisch zum Motto des Kinderfilmfestivals, das in diesem Jahr „Hört uns zu!“ heißt: Wie Kevin Senft erklärt, zeigt der Film, wie in Ludwigsfelde „Jugendliche Initiative ergreifen, sich Gehör verschaffen und etwas bewegen.“

Denn genau darum soll es nach Angaben der Veranstalter auch gehen: Dass die Filme dazu ermuntern, genau zuzuhören, was Kinder und Jugendliche bewegt. In den ausgewählten Filmen soll es deshalb auch um alltägliche Konflikte und Herausforderungen der Figuren gehen – altersgerecht erzählt.

Kinderfilmfest bis 23. September

So wird in Ludwigsfelde etwa am Dienstag der Zeichentrickfilm „Leon und die magischen Worte“ gezeigt, bei dem es um die Magie der Bücher geht. Im Anschluss daran befasst sich „Der Fall Mäuserich“, mit einer Freundschaft zwischen einem Mädchen und einer Maus. „Binti – Es gibt mich!“, am Mittwoch im Klubhaus auf dem Programm, ist wiederum schon für etwas ältere Kinder gedacht und beschäftigt mit den Themen Asyl, Abschiebung – aber auch mit Liebe und dem gemeinsamen Einstehen für eine Sache.

Das Kinderfilmfestival in Ludwigsfelde endet am 23. September.

Von Johanna Apel