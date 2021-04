Ludwigsfelde

Seit dem Wochenende steht in der Kita „Grashüpfer“ im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock ein Hochbeet im Garten – seit dem Wochenende wissen die Kita-Kinder ganz genau, was sie alles anbauen wollen: Radieschen, Möhren, Salat. Kräuter, Blumen. „Die Kinder haben so viele Ideen, so viel Beet haben wir gar nicht“, sagt die Leiterin Bianca Krause. Aber sie freut sich, dass das Hochbeet schon jetzt auf Begeisterung stößt.

Die Mitglieder des Lions Clubs meistern den Aufbau des Hochbeets wie Profis. Quelle: Kita Grashüpfer

Gespendet wurde es vom Lions Club Berliner Ring, der schon in vielen anderen Orten Hochbeete in Kitas aufgebaut hat. „Ich war begeistert, wie professionell die Mitglieder den Aufbau gemeistert haben“, sagt Krause. Das Hochbeet ist bereits das zweite in der Kita. „Wir haben bereits eins für die Vorschulkinder, das neue soll für die Jüngeren sein“, sagt die Kita-Leiterin. Die Kinder sollen damit erste Erfahrungen machen können. „Es ist wichtig, dass sie lernen, dass aus kleinen Samen etwas Großes entstehen kann“, sagt Krause.

Die Kita „Grashüpfer" in Wietstock erhält erneut Unterstützung. Quelle: Kita Grashüpfer

Von den größeren Kindern weiß sie, dass die Aktion Früchte trägt: Einige hätten bei den Eltern zu Hause bereits ein eigenes Beet angefordert, sagt die Leiterin. „Das ist toll, denn es geht ja auch um Ökologie und Nachhaltigkeit.“ Außerdem sei gesunde Ernährung schon immer ein Thema in der Kita, erzählt Krause. „In Nicht-Corona-Zeiten dürfen die Kinder zweimal in der Woche in der Küche helfen, das Obst und Gemüse zu schneiden. Das vermissen sie sehr.“ Statt Kochen in der Kita gebe es derzeit im Elternbrief Rezepte zum Nachkochen und -backen. „Das kommt auch ganz gut an.“

Von lin