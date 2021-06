Ludwigsfelde: Kita am Westverbinder wird teurer als geplant

Ludwigsfelde

Die neu entstehende Kita am Westverbinder in Ludwigsfelde wird 1,5 Millionen Euro teurer als zunächst veranschlagt. Damit steigen die Kosten auf rund 9 Millionen Euro. Die Stadtverordneten bewilligten am Dienstagabend den Nachtragshaushalt, den die Verwaltung wegen der gestiegenen Kosten aufstellen musste.

Kita muss auf Pfähle gesetzt werden

Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für den Neubau war festgestellt worden, dass die zunächst angesetzten 7,5 Millionen nicht ausreichen werden. Hauptgrund dafür ist eine Torflinse im Boden, die bei der Baugrunduntersuchung gefunden wurde. Sie erschwert das Bauen auf dem Grundstück, denn der Boden ist dadurch nicht ausreichend tragfähig. Um dort trotzdem bauen zu können, müssen nun zuerst Betonpfähle im Boden verankert werden. Doch das wird nun teurer als zunächst gedacht.

Dass die Stadtverordneten den Mehrkosten ohne Diskussion zustimmen, hat vor allem einen Grund: Es gibt keine Alternativen. Wie Bürgermeister Andreas Igel (SPD) regelmäßig in den politischen Sitzungen erklärt, habe die Stadt kaum noch eigene Grundstücke, auf die sie Kitas oder Schulen errichten könnte. Und beides – das ist schon lange kein Geheimnis mehr – wird in Ludwigsfelde dringend gebraucht.

Mehr Kinder als sonst zurückgestellt

Mit etwas Sorge blickt die Stadtverwaltung derzeit auf das Schuljahr 2022/2023, denn – vermutlich aufgrund von Corona – haben sich mehr Eltern als üblich entschlossen, ihre Kinder noch ein Jahr länger in der Kita zu lassen. Diese Rückstellung können Eltern beantragen, deren Kind eigentlich bereits im August eingeschult werden soll. Wie Paul Niepalla, Fachbereichsleiter für Soziales in Ludwigsfelde, in den Ausschüssen mitteilte, habe die Zahl der Rückstellungen in den vergangenen Jahren immer um die 50 gelegen. In diesem Jahr sind es 80.

„Das wird sich in den Kitas bemerkbar machen“, so der Fachbereichsleiter. Mit Corona sei eine neue Konstante dazugekommen, mit der die Stadt nicht habe rechnen können. Das Problem: Die etwa 30 zurückgestellten Kinder belegen Kita-Plätze, die Ludwigsfelde eigentlich für nachrückende Kita-Kinder bräuchte. Dazu kommt, dass durch die Mehrzahl an Rückstellungen im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich mehr Kinder eingeschult werden müssen, als geplant. „Wir gehen nicht davon aus, dass es nächstes Jahr wieder so viele Rückstellungen geben wird“, sagt Niepalla gegenüber der MAZ.

Bisher offen war, ob wegen Corona auch viele Erstklässler das erste Schuljahr noch einmal wiederholen werden. „Das scheint sich nicht zu bewahrheiten“, gab Niepalla am Dienstag in der Stadtverordnetenversammlung bekannt. Statt – wie befürchtet – 13 oder 14 erste Klassen starten im kommenden Schuljahr nur 12 Klassen an den Grundschulen. „Das entspricht unseren städtischen Prognose“, so der Fachbereichsleiter.

Von Lisa Neugebauer