Ludwigsfelde/ Königs Wusterhausen

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass es am Dienstagmorgen auf der Autobahn BAB 10 zwischen Ludwigsfelde-West und Ludwigsfelde-Ost einen Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem Nissan gegeben habe, wobei der Audi danach schlicht weitergefahren sei. Der leicht verletzte 33-jährige Fahrer des Nissan konnte auf dem Standstreifen halten. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge konnte das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie das Kennzeichen beschreiben. Außerdem wurden an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile vorgefunden, die dem genannten Fahrzeugtyp zugeordnet werden konnten. Die Autobahnpolizei Königs Wusterhausen konnte schließlich zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme ein Fahrzeug feststellen, auf das die Beschreibung passte. Es wurde am Parkplatz Am Lankensee angehalten. Der Fahrer räumte ein, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Er gab an, an einer Abfahrt einige Zeit auf die Polizei gewartet zu haben und schließlich weitergefahren zu sein, weil niemand kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Von MAZonline