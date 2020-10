Ludwigsfelde

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow hat am Montagnachmittag nach knapp zweijähriger Bauzeit die Eröffnung seines Neubaus gefeiert. Das Gebäude ist zwar schon seit Ende April im Einsatz, die symbolische Schlüsselübergabe hatte das Krankenhaus allerdings wegen Corona verschoben. Zur Feier kamen unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und die stellvertretende Landrätin von Teltow-Fläming, Kirsten Gurske ( Die Linke).

Der Neubau am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow wurde nun offiziell eröffnet. Quelle: Lisa Neugebauer

Dass so ein Neubau immer etwas Besonderes ist, hob Tobias Bruckhaus, Geschäftsführer des Bereichs Gesundheit des Diakonissenhauses, hervor, der die Veranstaltung moderierte. „So ein Ereignis passiert in der Regel nur alle 30 bis 40 Jahre“, sagte er. Das liegt wohl auch an den Kosten: 16,25 Millionen Euro hat der Neubau an der Südwestseite des Krankenhauses gekostet. Er ersetzt das alte, in den 1980er-Jahren errichtete chirurgische Bettenhaus. Auf drei Ebenen stehen insgesamt rund 100 Betten zur Verfügung, die Ein- und Zweibettzimmer sind ringförmig um den Kern des Gebäudes angeordnet. Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich Notaufnahme, kassenärztliche Bereitschaftspraxis und Radiologie mit Magnetresonanztomograph ( MRT).

Patienten sollen in Notaufnahme nicht lange warten

Sowohl für Patienten als auch für Ärzte und Pflegekräfte biete der Neubau eine enorme Verbesserung, sagt Petra Reiß, kaufmännische Direktorin des Krankenhauses. Als Beispiel zieht sie die Notaufnahme heran, die nun zwei Eingänge hat – einen für die Patienten, die noch selbst kommen können, und eine für die Patienten, die mit dem Rettungswagen eingeliefert werden. „So gibt es keine langen Wartezeiten mehr“, sagt sie. Zudem sei die Rettungsstelle großzügig und modern, habe sogar einen Schockraum.

Die Notaufnahme hat nun zwei Eingänge - diesen sollen Patienten nutzen, die noch selbstständig ins Krankenhaus gehen können. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch die Zimmer der Pflegekräfte seien fast doppelt so groß wie im Altbau und zudem hell und freundlich, sagt Pflegedirektorin Sylvia Unger. „Das ist gut für die Psyche.“ Auch bei den Patientenzimmern und in den Fluren sei darauf geachtet worden, eine gute Atmosphäre zu schaffen: So finden sich im Neubau neben fast bodentiefen Fenstern auch helle Wandfarben und – durch den Abriss der alten Gebäude im Hinterhof und die Lage der Zimmer in U-Form – fast aus jedem Zimmer eine Aussicht ins Grüne. Dazu kommen Tablets zur Unterhaltung in den Patientenzimmern und flächendeckendes Wlan. „Das ist jetzt alles richtig modern“, sagt Reiß.

Einfahrt wird noch dieses Jahr überdacht

Bei der Übergabe des Neubaus Ende April habe es allerdings auch eine „respektable Mängelliste“ gegeben, sagt Lutz Ausserfeld, kaufmännischer Vorstand des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin bei seiner Festrede. Für alle sichtbar ist da natürlich das Vordach der Einfahrt zur Notaufnahme, wo immer noch ein Gerüst steht. Noch in diesem Jahr soll dort aber das Glasdach gebaut werden, sagt die kaufmännische Direktorin Reiß.

Noch nicht fertig: Das Glasdach über der Einfahrt zur Rettungsstelle soll noch in diesem Jahr kommen. Quelle: Lisa Neugebauer

Zudem seien Fenster und Türen teilweise falsch eingebaut worden – etwas, was die Baufirma noch beheben muss. Großere Bauarbeiten gebe es außerdem in den kommenden drei bis vier Monaten an den Sanitäranlagen: Weil die Wasserrohre zu eng sind, fließt das Abwasser der Toiletten nicht schnell genug ab. Jetzt müssen alle Rohre ausgetauscht werden.

„Das ist ein guter Tag für die Stadt“

In den Grußworten beim Festakt betonten die Redner aber vor allem die Bedeutung des Neubaus. Damit sei das Krankenhaus „hoch modern“ und ein „nicht zu unterschätzender Standortfaktor“, sagte die stellvertretende Landrätin Gurske. Der Erste Beigeordnete der Stadt Ludwigsfelde, Christian Großmann ( SPD), sagte: „Das ist ein guter Tag für die Stadt und ein noch besserer für die Menschen, die hier leben.“ Ministerpräsident Woidke betonte vor allem die Aufgaben der Politik, für ausreichend Investitionsmittel und gute Arbeits- und Einkommensbedingungen zu sorgen. Er lobte das Engagement der Ärzte und Pflegekräfte in der Corona-Pandemie: „Das Selbstverständnis ist aller Ehren wert und etwas Besonderes.“

Zur offiziellen Eröffnung des Neubaus kam viel Prominenz - unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, rechts), die stellvertretende Landrätin von Teltow-Fläming, Kirsten Gurske (Mitte, Die Linke) und der Erste Beigeordnete der Stadt Ludwigsfelde, Christian Großmann (SPD, Zweiter von links). Quelle: Lisa Neugebauer

Coronabedingt durften die Gäste den Neubau nicht besichtigen. Wer das möchte, habe dazu aber bei einem Tag der offenen Tür im kommenden Jahr Gelegenheit, kündigte Bruckhaus an.

Von Lisa Neugebauer