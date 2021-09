Ludwigsfelde

Eine ganze Weile war es auf dem Stadtbild verschwunden: Ludwig Watt, der stumme Seiltänzer von Ludwigsfelde. Die seit 2006 über dem Theaterplatz schwebende Statue hatte sich in den vergangenen Monaten einer Rundumerneuerung unterzogen. Der Grund: Die dünne Außenhülle Ludwig Watts war brüchig geworden und musste wieder stabilisiert werden. Nach einem Sturm war die Figur von ihrem ursprünglichen Platz zwischen Stadtwerke-Gebäude und Bankhaus heruntergenommen worden – zu sehr drängte 2018 eine Reparatur.

Jetzt, drei Jahre später, ist Ludwig Watt wieder zurück: Am Donnerstag enthüllte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) die Statue an ihrem neuen Zuhause. Denn Ludwig Watt wird sich die Ludwigsfelder von nun an nicht vom Theaterplatz ansehen, sondern ein paar Meter weiter entfernt direkt von der Außenfassade der Stadtwerke. Zwar tanzt er dort nicht mehr auf einem Seil, ist jedoch von dort aus auch weiterhin als Gondoliere „aktiv“.

Ludwig Watt wieder in Ludwigsfelde

Ein „langjähriger, treuer und guter Kollege“ sei an diesem Tag wieder zurückgekehrt, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Roberto Ola bei der kleinen Enthüllungsfeier. Nun sei Ludwig Watt wieder „zurück im Team“ – und zurück im Ludwigsfelder Stadtbild.

Ebenfalls anwesend an dem Nachmittag: Schülerinnen und Schüler des Malkurses der nahegelegenen Musik- und Kunstschule. Bei einem nun ausgeschriebenen Malwettbewerb werden sie sich nun in den kommenden Wochen und Monaten der Figur widmen – das passende Malmaterial bekamen die jungen Künstler am Donnerstag schon einmal überreicht.

Von Johanna Apel