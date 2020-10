Ludwigsfelde

Eine Ludwigsfelder Kunstfigur soll möglichst noch in diesem Jahr wieder öffentlich zu sehen sein: Ludwig Watt. Der als Gondoliere geschaffene Mann mit Hut ist seit 2009 Maskottchen der Stadtwerke Ludwigsfelde (SWL) und schwebte etwa zwölf Jahre lang hoch über dem Theaterplatz auf einem Seil zwischen dem SWL-Gebäude und dem Bankhaus gegenüber. Nach einem Sturm war die Figur bildlich gesprochen abgestürzt, sie kippte vom Seil; aus Sicherheitsgründen konnte sie nicht mehr an ihren alten Platz zurückkehren.

Nun wird „der blaue Mann“ im Preußenpark in der Werkstatt von Jahn Schubert restauriert und „standhaft“ gemacht. Schubert ist Chef der Firma Werbewerk und arbeitet im Auftrag der Stadtwerke. Das Gewicht der Figur hat er inzwischen um mehr als die Hälfte reduziert: Schubert nahm ihr rund 30 Kilogramm Blei aus den Füßen. Das war vorher nötig, um die Skulptur auf dem Seil auszubalancieren. Künftig soll Ludwig Watt Vorübergehende und -fahrende an der linken Seite des Stadtwerke-Gebäudes von der Klinkerfassade aus grüßen.

So haben die Ludwigsfelder Ludwig Watt in Erinnerung. Quelle: Marina Ujlaki

Geschaffen hatte den Gondoliere der polnische Künstler Jerzy Kedziora in seiner Reihe balancierender Skulpturen: Gymnastinnen, Trapezkünstlerinnen oder Akrobaten. Sie sind für ihn „Sinnbild für die Reise in eine andere Realität“, er sieht solche Menschen im Zustand einer außergewöhnlichen Ektase. Die schwebenden Skulpturen des 1947 in der Woiwodschaft Schlesien geborenen Bildhauers sind weltweit zu sehen.

Der Ludwigsfelder Gondoliere ähnelt einem Fischerjungen, der vor dem Berliner Westend-Klinikum balanciert, 2006 war er in die Stadt an der Autobahn gekommen: Die Gesellschafter der Stadtwerke –Kommune, Edis und EWE – hatten die Skulptur dem Unternehmen zur Eröffnung seines neuen Firmengebäudes geschenkt. Diese Überraschung war eine Idee von Bürgermeister Heinrich Scholl, der damalige SWL-Geschäftsführer Hans-Werner Koch enthüllte sie.

Das Innenleben wird umgekrempelt

Früher spazierte Ludwig Watt vorsichtig auf einem dünnen, schwankenden Seil scheinbar zum Gebäude der Stadtwerke. Den linken Arm wird er auch künftig ausgestreckt halten, um die Balance nicht zu verlieren, in der rechten Hand das Ruder und auf dem Kopf einen breitkrempigen Hut, wie ihn die Gondoliere in Venedig tragen. Das alles bleibt wie es ist, nur das Innenleben krempelt der Werbetechniker Schubert um: „Die relativ dünne Außenhülle war brüchig und musste stabilisiert werden. Das Schwierigste aber ist die Konstruktion zum Befestigen an der Fassade, die innen anbringen muss.“ Dazu bekam Ludwig Watt ein leichtes Gestänge eingebaut. „Das durfte ja nicht nur wegen des Gewichts keine wuchtige Konstruktion sein, sie soll ja auch die Optik nicht stören“, erklärt der 47-Jährige.

Die Befestigung ist es auch, weshalb das Anbringen nicht ganz einfach ist. „Dazu müssen wir noch auf die Genehmigung warten“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Ralf Bretschneider. Für Restaurator Jahn Schubert ist daneben die künftige Wirkung von Ludwig Watt wichtig: „Es soll ja so aussehen, als ob er von der Fassade aus auf einem imaginären Seil ins Nichts geht. Oder in den Himmel....“, meint er mehrdeutig.

Von Jutta Abromeit