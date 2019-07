Ludwigsfelde

Aufmerksame Mitarbeiter eines Kurierdienstes in Ludwigsfelde beobachteten am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Angestellten der Firma, wie dieser eine Kaffeemaschine aus einem Kundenpaket entwendete und alarmierten daraufhin die Polizei. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen wurde bei dem Verdächtigen weiteres Diebesgut gefunden und beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Von MAZonline