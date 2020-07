Ludwigsfelde

Strahlende Gesichter am Mittwochmittag in Ludwigsfelde – wie nach einem gewonnenen Spiel: Das Familienbündnis der Stadt bedankt sich mit einer kleinen Tafel „Stark vor Ort/Stark für Familie“ bei einer Truppe von Handballern für ihr wochenlanges Helfen in der Corona-Krise.

Anna Wunder und Lisa Ehrlich, die beiden Bündnis-Koordinatorinnen, überreichten diese symbolische Ehrung stellvertretend für alle rund 30 Helfer an die Männer des LHC-Vorstands. Als die Sportler Mitte März plötzlich zur Untätigkeit gezwungen waren und weder zu einem Punktspiel noch zum Training aufs Parkett laufen konnten, aber vor allem ältere Leute überhaupt nicht mehr aus dem Haus kamen, da boten die Handballer Hilfe an. Vorsitzender Klaus Sündermann hatte die Idee, Wege zu erledigen, die Heimbewohner oder Behinderte nicht mehr erledigen konnten.

So sieht sie aus, die Ehrung für die helfenden Handballer. Quelle: Jutta Abromeit

Er erzählt: „Es haben so viele geholfen – auch Frauen und Angehörige von Spielern.“ Es wurden Flyer mit dem Hilfsangebot verteilt, damit die Hilfe erst mal bekannt wurde. „Und dann haben wir viel gelernt. Es war zum Beispiel eine Herausforderung, solch eine Logistik-Kette aufzubauen.“ Schließlich mussten Geld, Bestellungen und Waren kontaktlos übergeben werden. „Aber es hat dann auch Spaß gemacht. Und für den Verein wurde es eine wichtige Erfahrung, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert“, sagte Sündermann. Sogar aus der 1. Männermannschaft sei Hilfe gekommen, obwohl diese Spieler gar nicht unbedingt engen Kontakt zur Stadt haben.

Hilfe in der Corona-Zeit keineswegs selbstverständlich

LHC-Präsident Thomas Du Chesne weiß nun, „wo im Supermarkt die Fernsehzeitschrift liegt. Es war übrigens auch ein Arzt dabei, der selbst plötzlich erkrankt war und nun Hilfe brauchte.“ LHC-Kassenwart Gerd Heese war beeindruckt, wie sich diese Hilfe herumsprach: „Von einer älteren Dame in einem Altersheim, das ja lange geschlossen war, meldeten sich die Kinder aus Bayern, um den Kontakt zu den Helfern herzustellen.“ Oder: Manch Älterer hatte sein Auto lange nicht benutzt und wusste gar nicht, ob es noch funktioniert. Auch das fanden die Handballer heraus.

Für Lisa Ehrlich ist dieses Engagement auch deshalb so wertvoll und keineswegs selbstverständlich, weil der Verein ja selbst mit den Corona-Einschränkungen zu kämpfen habe. „Diese Zeit hat uns gezeigt, wie man zusammenstehen kann, aber auch, welche Schwächen es in der Gesellschaft gibt.“

Gemeinsames Sommerfest geplant

Die Handballer freuen sich über dieses Anerkennung ihrer Hilfe und werden die Tafel im Verein gut sichtbar anbringen. „Und wir wollen diese schönen Kontakte, die da in den zurückliegenden Wochen entstanden sind, nicht abreißen lassen“, erklärte Vorsitzender Sündermann. Die Helfer und die rund 60 Menschen, denen die Handballer in dieser Zeit eine Stütze sein konnten, werden zu einem Sommerfest eingeladen, wenn das wieder möglich ist. Dafür bot Dirk Krause vom Familienbündnis das Waldhaus an.

