Ludwigsfelde

Ein Ladendieb wurde am frühen Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde erwischt. Ein Mitarbeiter hielt einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Er hatte Waren im Wert von mehreren Hundert Euro an sich gebracht. Beamten gaben das Diebesgut zurück. Den jungen Mann nahmen sie zur Klärung seiner Identität auf die Polizeiwache mit. Ein Strafverfahren zum Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Von MAZonline