Ludwigsfelde

Der Mitarbeiter eines Baumarktes erwischte am Dienstag eine 20-Jährige und einen 47-Jährigen bei einem Ladendiebstahl. Die beiden sollen sich mehrere hochwertige Leuchten eingesteckt haben. Anschließend hätten sie den Markt verlassen, ohne die Ware im Wert von etwa 1300 Euro zu bezahlen. Sie konnten jedoch aufgehalten und der Polizei übergeben werden. Außerdem wurde durch die Polizei ein 21-Jähriger ausfindig gemacht, welcher mitgewirkt hatte und auf dem Parkplatz bereits mit einem Pkw auf seine beiden Bekannten wartete. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden weitere Gegenstände gefunden, die gestohlen sein könnten. Die drei wurden vorläufig festgenommen. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte am Mittwochvormittag die Entlassung. Gegen sie ermittelt die Polizei.

Von MAZonline