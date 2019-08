Ludwigsfelde

In der Ringstraße in Ludwigsfelde hat am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr eine Straßenlaterne gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der Laterne durch Feuerwehr und Polizei und nach Rücksprache mit dem Energieversorger stellte sich heraus, dass der Brand wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Eine Straftat als Ursache des Feuers konnte ausgeschlossen werden.

Von MAZonline