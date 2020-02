Lesung von Christian Berkel im Klubhaus

Ludwigsfelde

Das Headset knarzt etwas, also besser aufs Mikro wechseln. „Und bitte die Hintergrundmusik abschalten. Sonst ist es wie beim Zahnarzt.“ Christian Berkel übernahm die Regie für seine Lesung am Samstagabend im Klubhaus Ludwigsfelde. Er wollte es perfekt. Keine Ablenkung für sein Publikum, das den großen Saal im Klubhaus füllte, bis hinauf in den Rang.

Die Chefin der Brunnenbuchhandlung Sabine Marx hatte viel Energie investiert, um den bekannten Schauspieler und Buchautor in ihre Lesereihe zu bekommen. Sie kündigte ihn mit einem Fontane-Zitat an: „Wenn man die Wahl hat zwischen Austern und Champagner, so pflegt man sich in der Regel für beides zu entscheiden.“ Mit Berkel bekomme man beides, sagte Sabine Marx.

Christian Berkel signiert im Anschluss an die Lesung Bücher. Quelle: Jutta Brekeller

Der Schauspieler, den seine Bewunderer nicht nur aus der Fernsehserie „Der Kriminalist“ kennen, sondern ebenso aus Kinofilmen wie „Der Untergang“, beweist jetzt auch sein literarisches Können. Er hat seine Familiengeschichte recherchiert und sie in einem Buch zusammengefasst.

„Der Apfelbaum“ erzählt von Berkels Eltern Otto und Sala, die sich in den 30er Jahren ineinander verliebten, sich immer wieder verloren und stets wiederfanden. Die Liebe zueinander blieb, auch wenn jeder der beiden in der Zwischenzeit andere Lieben hatte. Der Roman beschreibt mit starken Worten und ungewöhnlichen Geschichten die Zeit, in der Hitler über Deutschland herrschte. Weil Sala eine jüdische Mutter hatte, durften sie und Otto auf Geheiß der Nazis nicht heiraten. Sie taten es später, als der Krieg lange vorbei war.

Schreiben sei anders, als vor der Kamera zu stehen, erzählte Berkel. „Ein Film ist immer die Zusammenarbeit vieler Menschen. Als Schriftsteller ist man allein.“ Auch seine Frau, die Schauspielerin Andrea Sawatzki, die ebenfalls Bücher schreibt, hat sein Buch erst gelesen, als es gedruckt war. Umgekehrt halten sie es genauso. „Es braucht diese Trennung – beim Dreh und beim Schreiben.“

Christian Berkel ist tief in seine Familiengeschichte eingedrungen. Auch wenn die Geschehnisse im Buch meist fiktional sind. Das Gerüst, die einzelnen Stationen des Lebens seien jedoch Wirklichkeit, sagte er. Allerdings: „Die alte Sala im Buch hat viel mit meiner Mutter zu tun. Die junge kannte ich ja nicht.“

Er habe bei seiner Recherche erlebt, wie schwierig es ist, über das eigene Leben Auskunft zu geben. Es sei ein Phänomen, dass gerade Betroffene über den Holocaust nicht reden wollen. Für Berkel ist das erklärbar. Es sei die Unmöglichkeit, mit diesen Dingen fertig zu werden. „Es hat eine gewisse Logik, dass diese Generation nicht gesprochen hat. Wer nichts Vergleichbares erlebt hat, versteht es nicht.“ Und Kinder hätten ein untrügliches Gespür für Tabus. Deshalb fragen sie nicht.

Seine Mutter Sala galt nach dem Vokabular der Nazis als „Halbjüdin“. Berkel stellte in seiner Lesung klar, dass es so eine Einordnung zuvor nie gab. Und er wies auf die Gefahr hin, wenn solche Begriffe in den normalen Sprachgebrauch eingehen.

Das Ludwigsfelder Klubhaus war bei der Lesung gefüllt. Quelle: Jutta Brekeller

Zehn Jahre habe er gebraucht von der Idee bis zum fertigen Buch, drei Jahre davon für die Recherche. Damals habe er nicht geahnt, wie sich Deutschland politisch verändern würde, sagte er und zitierte den Satz mit dem Vogelschiss in Deutschlands Geschichte, der die Zeit der Naziherrschaft meint. Damit solle diese Zeit verharmlost werden. Denn ein Vogelschiss treffe zufällig, niemand sei verantwortlich dafür. Auf die Worte und auf die Sprache sollte man achten. „Das würde ich sie bitten zu tun“, gab Berkel seinem Publikum auf den Weg.

Sein Buch wird demnächst als Mini-Serie für das Fernsehen verfilmt. Ein weiteres Buch ist in Arbeit. Das dreht sich um Salas Tochter Ada, die in den 60er Jahren aufwuchs. „Ein spannendes Jahrzehnt, das die Welt veränderte.“

