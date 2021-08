Ludwigsfelde

Während der Streife fiel den Polizeibeamten am Samstag gegen 23.20 Uhr ein Citroen Xsara Picasso auf, welcher in starken Schlangenlinien auf der B 101 in Höhe des Abzweigs nach Löwenbruch unterwegs war. Das Fahrzeug wurde bei nächster Gelegenheit gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline