Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde entstehen neue Flächen für Logistik: Das polnische Unternehmen MLP-Group hat am Freitag die Bauarbeiten auf der fünf Hektar großen Fläche im Industriepark Ludwigsfelde mit dem symbolischen Spatenstich offiziell eröffnet. Ludwigsfelde wird damit der erste Standpunkt der Firma in Deutschland. Zunächst werden rund drei Hektar der Fläche bebaut: Es entstehen vier Hallen mit insgesamt knapp 19.000 Quadratmetern. Ab dem zweiten Quartal 2021 will MLP hier Lager- und Büroflächen zur Miete bereitstellen.

Spatenstich in Ludwigsfelde: Die Firma MLP baut einen neuen Logistikpark. Quelle: Lisa Neugebauer

Corona ist für MLP Hürde

Björn Foltinowsky, Chef für technische Belange bei MLP, sagte, durch Corona seien die Vorbereitungen nicht einfach gewesen. Er sehe in dem MLP Business Park aber eine gute Investitionsmöglichkeit und einen wirtschaftlichen Beitrag „in der einmaligen Zeit“. Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) hob die Bedeutung des Standorts Ludwigsfelde hervor.

Er sei froh, dass das Projekt endlich starten könne, nachdem es im Vorfeld „viele kleine Nüsse“ zu knacken gehabt habe. Unter anderem waren auf dem Gelände wieder Bäume gewachsen, nachdem es nach seiner baurechtlichen Erschließung vor 25 Jahren nicht genutzt wurde. Igel betonte außerdem das Konzept der Logistik-Firma: „Das, was Sie hier tun, ist absolut in unserem Interesse“, sagte er. Ralf Junghans vom Bauunternehmer Köster sagte, er freue sich auf eine konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Von Lisa Neugebauer