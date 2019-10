Ludwigsfelde

Unbekannte haben offenbar versucht, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Teile der Ladung eines auf dem Rastplatz Schieferberg an der A 10 abgestellten Sattelzugs zu stehlen. Der Fahrer des Lkws aus Sachsen-Anhalt stellte nach Beendigung seiner Ruhezeit auf dem Parkplatz fest, das die unbekannten Täter die Plane des Aufliegers linksseitig dreimal geschlitzt haben. Ob Ladung entwendet wurde, konnte der Fahrer noch nicht sagen, als er bei der Polizei Anzeige erstattete. Angaben zum Täter und zu den Tätern, konnte der Fahrer auch nicht machen. Die Autobahnpolizei nahm die Strafanzeige auf und sicherte vor Spuren am Lkw und in der Umgebung.

Von MAZonline