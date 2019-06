Das Ludwigfelder Klubhaus und der Boxverein „Ring frei“ sind am Wochenende beim Stadtfest in Ludwigsfelde besonders gewürdigt worden. Zum 60-jährigen Bestehen des Klubhauses ließen Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und 30 Kinder aus Vereinen Luftballons in den Himmel steigen. Für den Boxverein gab es einen Scheck.