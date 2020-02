MTU übernimmt Zulieferer Krauss Oberflächentechnik

Ludwigsfelde

Im Industriepark Ludwigsfelde gibt es eine neue Firma – die MTU Maintenance Coating Services GmbH. Sie ist zu 100 Prozent eine MTU-Tochter und bietet Verfahren zur Oberflächenbehandlung und -veredelung von Bauteilen an. In ihr geht der bisherige MTU-Zulieferer und Nachbar im Industriepark West, die Firma Krauss Oberflächentechnik, auf. Das wird aus der Münchener Konzernzentrale vom Triebwerksbauer MTU Maintenance gemeldet.

Er beschäftigte an seinem Standort Berlin-Brandenburg in Ludwigsfelde zum Jahresende 2019 inzwischen knapp 900 Mitarbeiter. Für die neue Tochter Coating Service werden 35 Mitarbeiter gemeldet, sie arbeiten auf einer Betriebsfläche von rund 2000 Quadratmetern. Mit der Neugründung erweitere die MTU Maintenance, nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Serviceleistungen für Luftfahrtantriebe, ihr Portfolio an Reparaturverfahren in der Region.

Oberflächen werden veredelt

So würden jetzt vielfältige galvanische Verfahren für Neu- und Reparaturteile angeboten, beispielsweise Hartverchromen, Verkadmen und Vernickeln, Chrom- und Schwefelsäure-Anodisieren, das Aufbringen von chemischen Konversionsschichten, das Passivieren von Stahl (Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht, d.Red.) sowie Ätzen und Brünieren (Aufbringen dünner Schutzschichten vorwiegend auf Eisen, d.Red.).

Firma Krauss im Industriepark Ludwigsfelde ist Mittelständler und Spezialist für Beschichtung einschließlich Plasmaspritzen bis 16.000 Grad Celsius; hier der stellvertretende Schichtleiter Christian Gellenthin, er taucht in der Galvanik eine Palette mit eingespannten kleinen Federn in ein Kadmium-Bad. Quelle: Jutta Abromeit

Als Geschäftsführer leitet Diplomingenieur Jan Bierkamp seit 1. Februar 2020 die Coating Services GmbH. Er wird mit den Worten zitiert: „Ich freue mich darauf, für eine reibungslose Fortsetzung des Geschäftsbetriebs zu sorgen.“ Dass namhafte Bestandskunden wie Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Dahlewitz oder Präwest Präzisionswerkstätten Jung GmbH & Co. KG weiter Vertrauen in die neue Firma setzten, sei ein großer Erfolg für das neue Unternehmen, so Bierkamp. Er bringt rund 15 Jahre Erfahrung von verschiedenen MTU-Standorten mit.

Auch Kunden profitieren von neuer Sparte

Mit dieser Übernahme werde nicht nur der eigene Bedarf gedeckt, sondern sehr gefragte Fertigungsverfahren, für die es weltweit teils nur wenige Zulassungen gebe, angeboten, so der Ludwigsfelder MTU-Geschäftsführer André Sinanian.

Die MTU investierte in Ludwigsfelde in den vergangenen zwei Jahren rund 30 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau von Anlagen und Infrastruktur. Das werde 2020 fortgesetzt, heißt es in der Presseinformation, und umfasse auch die neue Tochtergesellschaft Coating Services. Die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg setzt zivile Luftfahrantriebe und Industriegasturbinen instand – für letztere firmiert Ludwigsfelde unter MTU Power als Kompetenzzentrum im Konzern.

Von Jutta Abromeit