Die Ludwigsfelder Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat wird die drei neuen Schulen in der Stadt bauen. Das teilten Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und der Geschäftsführer der Märkischen Heimat, Frank Kerber, jetzt mit. In der Versammlung der Stadtverordneten im April hatten die Kommunalpolitiker den Bürgermeister ermächtigt, mit der Wohnungsbaugesellschaft Projektverträge zur Planung und Errichtung der drei neuen Grundschulgebäude anzustreben – diese seien nun geschlossen, so Igel.

Es ist das erste Mal, dass die Märkische Heimat mit dem Bau einer städtischen Einrichtung beauftragt wird. Konkret heißt das: Die Wohnungsbaugesellschaft wird sich um die Errichtung der drei neuen Grundschulen kümmern und zunächst die Kosten tragen.

Sind die Gebäude fertig, werden sie von der Stadt über einen bestimmten Zeitraum gemietet, bis alle Kosten gedeckt sind, und gehen irgendwann in städtische Hand über. Der Vorteil dieser Variante: Die Stadt selbst muss keinen millionenschweren Kredit aufnehmen, um die Schulen zu bauen – das wird die Märkische Heimat übernehmen.

Berlin hat Probleme mit dem Schulbau-Modell

Die Idee ist nicht neu. Auch Berlin hat sich beim Schulneu- und -ausbau für dieses Modell entschieden: In mehreren Bezirken soll die landeseigenen Howoge die Projekte umsetzen. Doch die Konstellation führt in Berlin zu Vertragsstreitigkeiten und in deren Folge unter anderem zu massive Verzögerungen und Kostenexplosionen.

Laut Bürgermeister Igel und Geschäftsführer Kerber bestehe diese Gefahr in Ludwigsfelde nicht. „Was die Lage in Berlin so schwer macht ist, dass es dort mit Howoge, Senat und Bezirk drei Akteure gibt“, sagt Igel. In Ludwigsfelde seien mit der Stadt und der Märkischen Heimat nur zwei Partner beteiligt. Absprachen mit der Tochtergesellschaft der Stadt seien zudem einfacher als mit externen Akteuren.

Im Moment ist die Fläche an der Straße Zur Ahrensdorfer Heide noch frei, doch schon 2024/2025 soll hier eine Grundschule stehen. Quelle: Lisa Neugebauer

Doch das ist nicht das Einzige, das Kritiker einwerfen: Sie befürchten, dass die Märkische Heimat ihrem eigentlichen Kerngeschäft – dem Wohnungsbau – nicht mehr ausrechend nachkommen kann, wenn sie sich dem Schulbau widmet.

„Das Wohnungsangebot ist und bleibt die Kernkompetenz der Märkischen Heimat“, sagt Igel zu diesem Thema. Vielmehr sieht der Bürgermeister darin eine „strukturelle Weiterentwicklung der Märkischen Heimat“. Sie gewinne – auch für künftige Projekte – an Know-How dazu.

Kerber begründet die Projektübernahme mit dem Interesse der Märkischen Heimat sich an der Stadtentwicklung zu beteiligen: „Es geht darum, welche Rolle wir als Wohnungsbaugesellschaft spielen wollen“, sagt er. „Es ist eine Herausforderung, die viel Arbeit machen wird, aber ich habe keine Angst davor.“

Planungen in Ludwigsfelde sollen noch in diesem Jahr starten

Da die Märkische Heimat bisher noch keine Schule gebaut hat, will sie für die Koordinierung einen „renommierten und geeigneten Projektsteuerer“ finden sowie ein „kompetentes Generalunternehmen“ mit der Planung beauftragen.

Der Wettbewerb, durch den eine geeignete Firma gefunden werden soll, läuft bereits, Anfang November soll der Generalunternehmer feststehen. „Die Planungen sollen noch in diesem Jahr starten“, sagt Kerber.

Die Eile ist auch dringend nötig, denn bereits zum Schuljahr 2024/2025 sollen Schüler in die ersten beiden Neubauten einziehen. Die Schule an der Ahrensdorfer Heide soll ein Jahr später fertig werden.

Kerber rechnet mit einer reinen Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren, vorher muss noch der Bauantrag gestellt und bewilligt werden. „Die zeitliche Planung ist sehr ambitioniert“, so Kerber. Doch Märkische Heimat und Stadt würden alles daran setzten, dass die Schulen rechtzeitig fertig werden.

Den Bau der Schulen aus der Hand zu geben, bedeutet immer ein gewisses Risiko. Beide Seiten betonen im MAZ-Interview in diesem Zusammenhang aber immer wieder das gegenseitige Vertrauen: Die Stadtverwaltung mache einen „kompetenten Eindruck“, sagt Kerber. „Alle ziehen an einem Strang und die Arbeit ist sehr konstruktiv.“

Igel betont, dass der recht neue Geschäftsführer Kerber bisher alle seine „Erwartungen erfüllt“ habe. Er habe zudem ein „gutes Bauchgefühl“ und glaube daran, dass mit Kerber eine „loyale Zusammenarbeit“ möglich sei. Beide setzten darauf, dass die Kooperation reibungslos abläuft.

