Ludwigsfelde

Im Ludwigsfelder Ortsteil Groß Schulzendorf wird derzeit ein Mann vermisst. Wie die zuständige Polizeidirektion mitteilte, liegt dem Polizeirevier Ludwigsfelde seit dem 6. Januar eine Vermisstenanzeige vor.

Das ist der Suchaufruf in den sozialen Netzwerken: Ein Ludwigsfelder wird derzeit vermisst. Quelle: Privat

Die Familie des 70-Jährigen hatte bereits in den vergangenen Tagen auf Facebook einen Suchaufruf gestartet. Wie die Ehefrau des Vermissten am Montag der MAZ erklärte, habe sie ihren Mann zuletzt am vergangenen Donnerstagmorgen gesehen. Seitdem sei unklar, wo er sich befinde.

Suchaktion über Facebook

Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Helfer eingeschaltet, Suchanfragen auf den sozialen Netzwerken geteilt oder sich an Suchaktionen beteiligt. Auf Facebook wurde am Sonntag zu einer Suche aufgerufen.

Wie die Polizei bestätigt, fanden nach Eingang der Vermisstenanzeige „umfangreiche Suchmaßnahmen“ im Bereich in und um Groß Schulzendorf statt. „Es kam ein Fährtenhund und eine Drohne der Polizei zur Suche nach dem Vermissten zum Einsatz“, so Polizeisprecher Torsten Sander.

Rettungshundestaffel im Einsatz

Außerdem seien die Rettungshundestaffel des DRK Brandenburg an der Havel und die Feuerwehr Ludwigsfelde im Einsatz gewesen. Allerdings: „Die Suche und Auswertung von Hinweisen verlief bis zum heutigen Tag ergebnislos“, so Sander.

Die Polizei prüfe derzeit „weiterführende Maßnahmen“, um den Mann zu finden.

Von Johanna Apel