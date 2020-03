Ludwigsfelde

Die beiden alkoholisierten Männer waren in einem Garagenkomplex in der Ludwigsfelder August-Bebel-Straße in Streit geraten. Plötzlich hielt einer der beiden, ein 53 Jahre alter Mann, dem anderen ein Luftdruckgewehr vor das Gesicht und bedrohte seinen Gegenüber. Laut Polizei sagte er im Wortlaut: „Ich schieße dir zwischen die Augen.“

Der Bedrohte rief die Polizei, die daraufhin die Waffe sicherstellte und den Beschuldigten in Gewahrsam nahm. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Von MAZ-online