Ludwigsfelde

Ein Jeep-Fahrer fuhr laut einem Zeugen am Sonntagnachmittag erst gegen den Zaun der Kristalltherme in Ludwigsfelde und versuchte, dann den Unfallort unerlaubt zu verlassen. Die Polizei fasste den Mann. Eine Kontrolle zeigte 45-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Seinen Führerschein war der Mann los.

Von MAZonline