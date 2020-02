Ludwigsfelde

Eine Gruppe von mehreren Personen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Robert-Koch-Straße in Ludwigsfelde einen 29-jährigen Mann zusammengeschlagen, wie mehrere Zeugen beobachtet haben. Dabei soll auch ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein.

Der 29-Jährige wurde bei der Gewalttat verletzt, der Einsatz eines Rettungswagens war jedoch nicht nötig. Da der Mann stark alkoholisiert war, konnten die Polizisten vor Ort nicht abschließend klären, wo sich die Tat ereignet hat.

Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und sucht jetzt nach Zeugenaussagen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder Hinweise geben auf die unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline