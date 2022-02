Ludwigsfelde

Ein Zeuge informierte am Montagvormittag das Personal eines Geschäfts in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde, dass ein Mann eine Jacke entwendet hatte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei fasst den Ladendieb. Die Jacke wurde zurückgegeben. Der Ladendieb (63) dagegen erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Von MAZonline