Ludwigsfelde

Nachdem die Feuerwehr die Polizei am Montag gegen 2.20 Uhr über einen Brand eines Sperrmüllhaufens in der Märkischen Straße in Ludwigsfelde informiert hatte und die Beamten am Brandort eingetroffen waren, wollten die Polizisten einen Mann in der Nähe des Brandortes kontrollieren.

Beleidigt und bespuckt

Während der Kontrolle schubste der tatverdächtige Mann einen Polizisten mit beiden Händen so stark, dass dieser nach hinten fiel. Der Tatverdächtige nutzte diese Situation, um zu fliehen. Die Beamten konnten ihn jedoch zügig einholen und fixieren. Dabei beleidigte und bespuckte der 20-jährige Deutsche die Polizisten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen

