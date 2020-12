Ludwigsfelde

Als ein 30-Jähriger am Montagabend die Gemeinschaftsküche des Asyl-Übergangswohnheimes nutzen wollte, stellte sich ihm ein 45-Jähriger in den Weg und verwehrte ihm den Zugang. Der Ältere griff mit einem Messer an, wodurch der 30-Jährige schwer in der Schulter verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten hatten den Angreifer schnell überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline