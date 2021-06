Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde gibt es ein verkehrstechnisches Dilemma: Die 3,8 Kilometer lange Potsdamer Straße, wichtigste Achse für den innerörtlichen Verkehr, ist überlastet und marode, sie muss dringend erneuert und für heutige Beanspruchungen ausgebaut werden. Das geht jedoch nicht stückchenweise. Deshalb ringen die Stadt und der Landesbetrieb Straßenwesen seit längerem um eine Lösung.

Bei einem Pressegespräch erklärte Bürgermeister Andreas Igel (SPD): „Wir sind uns ja mit dem Landesbetrieb einig, dass diese Straße in der heutigen Ausbauform den Anforderungen vorn und hinten nicht mehr genügt“, zumal die Stadt in den kommenden Jahren noch ein paar tausend Einwohner mehr bekommen werde. Der Rathauschef sagt aber auch: „Ein Umbau ist unter der gegenwärtigen Überlastung nicht möglich.“ Deshalb habe es bereits mehrere Gesprächsrunden gegeben, um gemeinsam ein Lösung zu finden, so Igel.

Hauptproblem ist neben der Kostenteilungsvereinbarung und einer überörtlichen Änderung von Verkehrsausschilderung, wo und wie die L 79 in andere Verkehrsführungen übergeleitet wird oder vielleicht sogar Lücken schließen könne, sagt der Verwaltungschef. Eine Überlegung dabei sei auch, die Potsdamer Straße unter Umständen ganz aus dem Landesstraßennetz rauszunehmen; dann würde die Stadt umfahren und der Verkehr wäre sicher deutlich geringer, erklärt Igel. Was er nicht erwähnt: Bei einer Herabstufung dieser Ortsdurchfahrt mit täglich vielen tausenden Fahrzeugen entfiele das Land als Mitfinanzierer.

Nebenstraßen nicht überlasten

Der Landesbetrieb habe für dieses Jahr eine Untersuchung des Problems zugesagt, so der Bürgermeister; „erst diese Ergebnisse können uns vielleicht Wege zeigen für einen langfristigen Umbau, um den wachsenden Verkehr für die Anwohner erträglich zu halten.“ Ziel einer Lösung dürfe allerdings nicht sein, so Igel, „dass dann Nebenstraßen überlastet werden“.

Zwei Vereinbarungen gibt es bereits

Steffen Streu ist Pressesprecher des Landesbetriebs Straßenwesen. Er antwortet auf die MAZ-Fragen zu den Untersuchungen für die Potsdamer Straße in Ludwigsfelde, beide Seiten hätten bisher zwei Vereinbarungen zur Landesstraße L 79 geschlossen. „Die betreffen die Entwässerungsanlagen in der L 79 sowie eine Machbarkeitsstudie zum Verlegen der Ortsdurchfahrt unter Nutzung von vorhandenen Straßen“, sagt Streu.

Ein Entwässerungskonzept für die L 79 werde „bis zur Einleitung in die Vorflut aufgestellt“, so der Sprecher. Ergebnis des beauftragten Entwässerungskonzeptes solle sein, „die dem Entwässerungssystem Potsdamer Straße (L 79) zufließenden Regenwasser-Mengen zu ordnen beziehungsweise die Abfluss wirksamen Flächen den Eigentümern zuordnen zu können, auch im Hinblick auf die Planung von mittel- beziehungsweise langfristig notwendigen Erhaltungsarbeiten und Investitionen“, sagt Streu.

Zur Ortsdurchfahrt selbst erklärt er, sie sei geprägt von der angrenzenden baulichen Nutzung sowie von Flächen für Fußgänger, Radfahrer und den ruhenden Verkehr. Und Streu bestätigt: „Aufgrund der verkehrlichen Situation und der Entwicklung der Stadt soll eine Machbarkeitsstudie für eine alternative Führung der L 79 erstellt werden.“

Varianten, Termine und Kosten völlig offen

Mit dieser Studie sollen mögliche Varianten für den Ersatz der bestehenden L-79-Ortsdurchfahrt Ludwigsfelde „unter Inanspruchnahme bestehender Straßen im Hinblick auf die Machbarkeit, den Umfang der Maßnahmen, die Kosten und die planrechtliche Durchsetzbarkeit“, bewertet werden, so der Mann im Landesbetrieb; „zu möglichen Varianten, Terminen und Kosten“ könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, sagt der Pressesprecher.

Bis es eine generelle Lösung für die marode Ortsdurchfahrt gibt, können die gröbsten Schäden also weiter nur punktuell geflickt werden.

