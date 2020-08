Ludwigsfelde

Das Einzige, was er beim Pressetermin nicht nennt, sind konkrete Produktionszahlen. Ansonsten scheint es für Markus Keicher, den neuen Geschäftsführer des Mercedes-Werks Ludwigsfelde, und für die Autobauer der Industriestadt nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr erstaunlich gut zu laufen. So jedenfalls hören sich die Sätze des neuen Managers an der Spitze der Mercedes-Benz GmbH im Industriepark Ludwigsfelde an.

Wieder verlässt eine Sprinter-Lieferung das Mercedes-Benz Werk in Ludwigsfelde, hier durch das Südtor. Quelle: Jutta Abromeit

Der promovierte Maschinenbauer ist an diesem Standort der Nachfolger von Sebastian Streuff und hatte bei seinem Start am 1. April wegen der Corona-Einschränkungen einen ungeahnt komplizierten Einstand in dem 2.000-Mann-Betrieb: „In den ersten Monaten der Pandemie hatten wir gegenüber der Vorjahresproduktion einen Rückgang von etwa 30 Prozent“, erklärt Keicher. Doch zuversichtlich stimme ihn und die Belegschaft, dass es „seit Mai null Kurzarbeit“ gebe und bereits der Juni-Absatz wieder Vorjahres-Niveau erreichte. „Dasselbe gilt für den Juli, so dass sich der Markt zu stabilisieren scheint.“ Und der Werkleiter sagt: „ Ludwigsfelde ist aktuell das einzige Werk im Van-Bereich des Konzerns, das nach der Pandemie Stückzahl-Steigerungen registriert.“

Keichel: „Wir fahren sozusagen unter Volldampf “

Das liegt nach Keichers Worten eindeutig an den Produkten, den offenen Baureihen des Transporters Marke Sprinter: Unterbauten für Wohnmobile, Pritschenwagen für den Handwerker-Bereich und Lieferdienste. „Wir fahren sozusagen gerade unter Volldampf“, erklärt der Standortleiter. „Das heißt: Wir haben unter der Woche im Zwei-Schicht-Betrieb verlängerte Schichtzeiten und produzieren auch am Samstag.“ Das sei im Schwesterwerk Düsseldorf, wo die geschlossenen Sprinter-Varianten mit dem Stern auf der Motorhaube vom Band laufen, „nicht in dieser Ausprägung so“, sagt Keicher auf Nachfrage.

Zur Person Markus Keicher (52) ist seit 1. April Geschäftsführer der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH. Er studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart und promovierte am Imperial College in London. 1998 stieg Keicher über das Nachwuchsprogramm in die damalige Daimler Chrysler AG ein. Nach Führungs- und Projektaufgaben im Werk Berlin sowie in der Pkw-Produktion, der Instandhaltung, dem Technischen Service und der Produktionsplanung wechselte Keicher 2011 in das Joint Venture BBAC nach Peking/ China. Dort verantwortete er – vom 1. Spatenstich an – den Aufbau und den Hochlauf des ersten außerdeutschen Motorenwerks innerhalb Mercedes-Benz Cars bis zur vollen Produktion. Ab Sommer 2017 leitete Keicher die Motoren-Produktion am Standort Untertürkheim ( Baden-Württemberg). In Bremen verantwortete er ab 2018 auch die Industrialisierung des ersten vollelektrischen EQ-Modells von Mercedes-Benz weltweit.

Wie schon in früheren Jahren heißt das für die Ludwigsfelder Mercedes-Werker: Die zweite Schicht wird bei Bedarf in die Nachtstunden hinein verlängert. Keicher erklärt: „Der Markt ist zurzeit sehr volatil (unbeständig, d.Red.), darauf richten wir uns ein und reagieren sofort.“ Sollte es nötig werden, würde auch eine dritte Schicht wieder eingerichtet. „Aber ebenso ist es möglich, dass es wieder in die andere Richtung gehen kann“, so Keicher, „dann reagieren wir auch darauf.“ In der Vergangenheit rollten in Ludwigsfelde pro Jahr deutlich mehr als 50.000 Sprinter aus den Werkhallen.

34 Azubis eingestellt

Im Moment freue er sich, dass zum neuen Lehrjahr 34 Auszubildende eingestellt werden konnten. Außerdem hofft Keicher sehr, dass es bei den bis dato null Corona-Infizierten auf dem Werksgelände bleibe. Er sagt: „Im Moment gibt es eine sehr geringe Zahl Verdachtsfälle, das sind Urlaubsrückkehrer.“ Der gesamten Belegschaft bescheinigt er vorbildliches Verhalten. „Das läuft genau so, wie wir es im Vorfeld vereinbart hatten.“

Weitere Millionen Investition in den Standort

Zudem sei seit seiner Ankunft im Werk Ludwigsfelde inzwischen auch entschieden worden, dass ein zweistelliger Millionen-Betrag in den Standort investiert werde. Dabei gehe es um Produktprojekte und infrastrukturelle Maßnahmen, erklärt der Manager. Konkret würden in diesem Jahr einige Gebäude-Dächer saniert und es gehe um eine neue Dieselmotoren-Baureihe: „Dafür stehen wir zurzeit in Vorbereitung für neue 4-Zylinder-Motoren, die effizienter und leistungsstärker sein werden.“ Die sollen nach Keichers Worten noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Komplimente an die Belegschaft

Insgesamt ist Markus Keicher mit seinem Start in Ludwigsfelde sehr zufrieden und macht den hiesigen Mercedes-Werkern große Komplimente: „Die Ludwigsfelder haben es mir einfach leicht gemacht“, erklärt er. Die Zusammenarbeit mit allen im Werk, ob Sozialpartner, Betriebsrat und Ärzten, ob mit Behörden und Landesregierung, laufe außerordentlich gut. Der Mercedes-Chef erklärt: „Das ist eine eingespielte Mannschaft, die weiß, wo sie hin will – pragmatisch, lösungsorientiert und die Mitarbeiter sind außerordentliche Teamworker.“ Einen Grund für all das sieht der Standortverantwortliche in dem Fakt, dass im Werk Ludwigsfelde 95 Prozent der Belegschaft Facharbeiter sind. „Das ist ein ausgesprochen hoher Anteil“, erklärt er.

Martin Keicher steht bereits in engem Kontakt mit dem Verein Freunde der Industriegeschichte Ludwigsfelde (FIL) Quelle: Jutta Abromeit

Auch privat ist Markus Keicher in der Region angekommen: Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die stets zwischen Ludwigsfelde und Süddeutschland pendelten, wohnt der 52-Jährige mit Frau und Kindern inzwischen im Süden Berlins. Und er hat bereits das Stadt- und Technikmuseum besucht und steht mit den Männern vom Verein Freunde der Industriegeschichte Ludwigsfelde in engem Austausch.

