Beim Herbstturnier auf der Minigolf-Anlage des Kartoffel-Landhofs in Siethen hat der Erstplatzierte in der Kategorie Männer, René Duchon, mit 33 Schlägen einen neuen Bahnrekord aufgestellt. Insgesamt waren am vergangenen Samstag und Sonntag mehr als 50 Frauen und Männer angetreten. „Das ist ein neuer Teilnehmerrekord“, sagt Peter Kramer vom Kartoffel-Landhof.

In vier Kategorie traten die Spieler an, die sich in den vergangenen Monaten auf der Bahn qualifiziert hatten. In zwei Qualifikationsrunden und einer Finalrunde mussten die Teilnehmer jeweils 18 Bahnen absolvieren. Die Schwerbehinderten vom Verein Johannisches Sozialwerk machten den Anfang, Josie Marek belegte den ersten Platz. In der Kategorie Frauen gewann Annegret Watzke, bestes Kind war Magnus Hager.

Diese Schwerbehinderten belegten beim Herbstturnier des Kartoffel-Landhofs die ersten Plätze: Josie Marek, Margot Neuendorf und Stephen Caswell. Quelle: privat

Diese Frauen belegten beim Herbstturnier des Kartoffel-Landhofs die ersten Plätze: Annegret Watzke, Jana Bülow und Bettina Peitzner-Lloret. Quelle: privat

Magnus Hager gewann in der Kategorie Kinder. Quelle: privat

„Minigolf-Turnier war voller Erfolg“

„Es wurden sehr Gute und vor allem insgesamt bessere Ergebnisse als im Vorjahr erzielt“, sagt Kramer. Zu dem Gesamterfolg beigetragen hätten auch der sportliche Leiter Peter Sobania, der die technische Organisation und Turnierführung übernahm, und der Schiedsrichter und mehrfacher Europa- und Deutscher Meister im Minigolf, Egon Schacke. „Ich danke auch meiner Frau, die sich mit ihrem Team um das leibliche Wohl der Sportlerinnen und Sportler gekümmert hat“, sagt Kramer. Alles in allem sei das Turnier schon wegen des Wetters ein voller Erfolg gewesen und lasse das Kartoffel-Landhof-Team optimistisch in die Zukunft blicken.

