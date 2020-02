Klubhaus-Buch ist wie ein Archiv

Ludwigsfelde

Es sei das zweite Mal in ihrem langen Buchhändler-Leben überhaupt, dass sich alle Kunden beim Kauf eines Buches mit ihr über seinen Inhalt unterhalten wollen. Das sagt Brunnen-Buchhändlerin Sabine Marx und meint das 200-seitige Werk „60 Jahre Klubhaus“. Das war im Oktober zum 60. Geburtstags dieses Ludwigsfelder Kulturzentrums erschienen. Dutzende Ludwigsfelder hatten unter Regie der Rathaus-Bereiche Stadtmarketing und Kultur daran mitgeschrieben. Das erste Buch, bei der ihr so etwas passiert sei, war „Mordfall Scholl“.

Spitzenverkäufe vorm Fest

Doch nicht nur das große Redebedürfnis beim Kaufen überrascht die Buchhändlerin und Kultur-Sachgebietsleiterin Nadja Hocke, sondern auch die Verkaufszahlen. Natürlich gab es in der Woche vor Weihnachten den Spitzenwert: 51 Exemplare. Sabine Marx lacht: „Da haben wir meterweise Geschenkpapier gebraucht.“ Auch jetzt noch ginge der Titel pro Woche zwei bis fünf mal über den Ladentisch. Hinzu kämen Exemplare, die die Stadt zu besonderen Anlässen verschenke, so Kulturfrau Hocke. Sie ist besonders froh über einen nicht geahnten Nebeneffekt: „Mit den Recherchen und dem Aufruf an die Ludwigsfelder, ihre Klubhaus-Storys zu erzählen, haben wir jetzt zum allerersten Mal ein Archiv für dieses Haus.“

Ein mühseliges Suchen nach Fakten und Fotos, wie es jetzt vor allem für die Zeit des Mauerfalls nötig war, werde es bei künftigen Jubiläen nun wohl nicht mehr geben, sagt Nadja Hocke. Gegliedert ist das Buch in sechs Kapitel – jedes ist einem Jahrzehnt dieses Hauses gewidmet. Neben dem Gedruckten finden sich eingelegte Kopien von Speisekarten, Programmen oder Eintrittskarten. „Mit der Arbeit an diesem Buch haben wir ein Gefühl dafür bekommen, was den Ludwigsfeldern ihr Klubhaus bedeutet“, sagte die Ludwigsfelder Kulturchefin.

Die Stadt Ludwigsfelde gibt am 21. November das Buch „60 Jahre Klubhaus – eine Liebeserklärung“ heraus; in sechs Kapiteln werden die sechs Jahrzehnte dieses Gebäudes im Stil der jeweiligen Zeit dargestellt. Deshalb, so Stadtmarketing-Frau Mildred Wagner, sei das Buch eine Stück Stadtgeschichte. Quelle: Jutta Abromeit

Von Jutta Abromeit